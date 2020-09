Come compilare un curriculum in modo efficace e di successo

La prima regola d’oro per entrare in modo efficace nel mercato del lavoro odierno è stilare un curriculum vitae capace di presentarci al meglio e di darci la possibilità di presentarci a un potenziale partner lavorativo con il piede giusto. Tuttavia è piuttosto comprensibile che complicare un curriculum non è certo la cosa più semplice da fare, specialmente nella situazione odierna di tipo lavorativo che stiamo attraversando. Bisogna quindi capire quali sono gli errori da evitare e come mettersi in buona luce attraverso la compilazione di un curriculum. La prima questione che si solleva riguarda principalmente il modello di template e il layout che andremo a scegliere, visto che si tratta di una questione piuttosto formale e burocratica, per la figura del selezionatore o del responsabile delle risorse umane che andrà a visionare e quindi a valutarci in base al nostro curriculum.

Per questo motivo è importante utilizzare il giusto tono, senza eccedere, ma al contempo evitando di essere troppo formali e monotoni nella nostra presentazione. Da qui la scelta di compilare e creare un curriculum creativo potrebbe risultare la soluzione ideale per avere maggiori possibilità di colpire l'azienda a cui vi state candidando, facendo quindi una buona impressione al fine di lasciare un segno tangibile.

Dovrete quindi muovervi tra uno stretto margine, un range piuttosto sottile, visto che è importante apparire sicuri e ordinati nella vostra esposizione e presentazione, ma senza trascurare l’aspetto predominante della vostra candidatura: voi stessi.

La creazione di un design personalizzato per il vostro curriculum potrebbe fare la differenza, specialmente se operate nel campo della grafica, se siete dei creativi, di social media manager o comunque se non aspirate al solito posto di lavoro ordinario. In base alla vostra esperienza lavorativa o formativa, per chi fosse alla prima esperienza di lavoro, è necessario scegliere bene il proprio curriculum, partendo dall'aspetto grafico, per arrivare alla parte testuale, che naturalmente è quella fondamentale per parlare di voi stessi e per presentarvi in modo adeguato ed efficace.

La personalizzazione del vostro curriculum è quindi un lasciapassare obbligatorio per chi ha deciso di candidarsi in certi contesti lavorativi, come lo smart working, le start up digitali e ambienti limitrofi.