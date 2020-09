Sicurezza nel mondo del lavoro: quali sono le cose più importanti da sapere

La sicurezza nel mondo del lavoro è un obbligo per dipendenti e dirigenti ma, prima di tutto, rappresenta un vero e proprio diritto. Chiunque lavori in una azienda ha il diritto di conoscere appieno i rischi della propria mansione ed è fondamentale conoscere adeguatamente quali sono gli strumenti, le tecniche ed i comportamenti congrui per evitare incidenti sul lavoro, anche fatali. In Italia è ancora un problema serio la tematica degli infortuni sul posto del lavoro; scopriamo dunque quali sono le nozioni indispensabili per la giusta comprensione delle finalità e degli obblighi di legge in tema di sicurezza sul lavoro.

Cos’è la sicurezza sul lavoro e perché è importante

Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento ad un insieme di comportamenti ed azioni (sia a livello interno che esterno all'azienda) che sono finalizzati a assicurare l'integrità totale (ovvero la sicurezza) di ogni lavoratore e di tutto il personale di una ditta. Tra tutte le attività e le finalità della sicurezza nel mondo del lavoro, quella di maggiore rilevanza è sicuramente la prevenzione del rischio. Una delle cose più importanti da fare quando si parla di sicurezza sul

lavoro, per esempio, è quella di richiedere un check up per avere il polso della situazione del livello di sicurezza in azienda.

Scopo della sicurezza sul lavoro è: individuare i motivi e le cause dei rischi aziendali, ridurre il rischio stesso, monitorare costantemente le corrette ed adeguate misure preventive e, infine, elaborare strategie aziendali ottimali ed approvate.

Le leggi e l’obbligatorietà della sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro è obbligatoria e normata. Le aziende, i responsabili ed i consulenti nell'ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro fanno riferimento al D.lgs. 81/2008, noto anche col nome di "testo unico sicurezza sul lavoro", del 2008; è un decreto legislativo che integra e migliora i riferimenti normativi precedenti, tra cui il famoso decreto legislativo 626. Si tratta di un decreto chiaro e completo, che specifica gli obblighi ed i doveri di tutti, dal datore di lavoro al lavoratore, in ambito di sicurezza sul luogo di lavoro.

Come si garantisce la sicurezza sul lavoro: la formazione

Il tema della sicurezza non è aleatorio né tantomeno generico: si tratta di argomentazioni e vere e proprie lezioni che fanno parte di cicli di formazione dei dipendenti e dei dirigenti delle aziende. Le leggi e gli accordi Stato-Regione susseguiti nel tempo fanno riferimento anche e soprattutto a quei corsi di formazione che mirano a garantire la sicurezza nel mondo del lavoro. I corsi di formazione, obbligatori, si dividono in due categorie (o moduli): modulo generale (riguarda tutti e, una volta conseguito, vale per sempre) e modulo specifico (è diverso da azienda ad azienda e da mansione a mansione, e richiede aggiornamenti quinquennali).

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il percorso per la giusta sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che, anzitutto, il datore di lavoro porti avanti il DVR (Documento di valutazione dei rischi), testo che prende in considerazione ogni possibile rischio nell'azienda. Il DVR, a seconda del luogo di lavoro, contiene anche le indicazioni per le misure di prevenzione e sicurezza e i ruoli di chi deve garantirne il monitoraggio.