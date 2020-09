Tra una settimana apre il nuovo "Spazio Conad" di Cuneo che sorgerà al posto dell'Auchan

Tra una settimana partirà l’attività del nuovo “Spazio Conad” il nuovo centro Conad di via Margarita che nascerà al posto dell’Auchan.



Le porte del nuovo centro saranno aperte a partire da giovedì 17 settembre a seguito del completamento di lavori strutturali nell’iper partiti a fine luglio. Stando alle prime informazioni la superficie di vendita sarebbe stata ridotta e la disposizione degli spazi all’interno del sito rinnovata. La direzione del nuovo Conad sarà affidata a Filippo Morieri, già direttore dell’ipermercato albese. Intanto sono in fase di ultimazione gli ultimi lavori di messa a punto della struttura che ospiterà il nuovo centro commerciale cuneese.



Mantenuti anche i livelli occupazionali delle maestranze che operavano in Auchan: l’acquisizione della Nord Ovest Insieme (la consorziata nata nel 2019 dalla fusione tra Conad del Tirreno e Nordiconad) ha compreso, infatti, l’assorbimento del personale che dal gruppo francese passerà alla società cooperativa Consorzio Nazionale dettaglianti.



Si tratta di 124 dipendenti. Nell’accordo sottoscritto nei mesi scorsi tra le parti sindacali, la nuova società e la Regione si è concordato il mantenimento occupazione di chi già operava nell’iper Auchan.



“I lavoratori stanno ultimando la formazione presso l’iper di Alba - spiega Fabio Bove, segretario Uiltucs Cuneo - Dopo tutte le difficoltà che ci sono state nella trattativa a livello nazionale a Cuneo possiamo dire di avere un risvolto positivo. Nei primi incontri che abbiamo avuto con la nuova società abbiamo percepito una buona disponibilità al dialogo. Questo fa presupporre che ci siano i margini per instaurare dei buoni rapporti sindacali. La speranza per il futuro è di avere interlocutori seri.”



L’apertura del nuovo “Spazio Conad” si sarebbe dovuta tenere il 3 settembre. Poi rimandata di due settimane. I lavoratori sono entrati in cassa integrazione “per ristrutturazione aziendale” a partire dal 23 luglio. la Nord Ovest Insieme è subentrata a Auchan dal 21 luglio.