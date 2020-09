Motori: TCR Europe, BRC Racing Team in cerca di riscatto a Zolder

Il BRC Racing Team è pronto a rituffarsi nel TCR Europe. Dopo l'esordio di agosto sul circuito Paul Ricard di Le Castellet la seconda gara della serie continentale avrà luogo a Zolder (Belgio), dall’ 11 al 13 settembre.

Dani Nagy (UFFICIO STAMPA BRC Racing Team): “Abbiamo avuto un weekend di gara piuttosto difficile in Francia che onestamente mi rende ora ancora più motivato! Abbiamo ricordi abbastanza freschi di Zolder dove abbiamo svolto dei test un paio di mesi fa con condizioni meteorologiche simili a quelle che ci attenderanno questo fine settimana. Credo che questo, con un po’ di aiuto dal sistema di compensazione del peso, ci darà buone possibilità per ottenere buoni risultati. L'obiettivo è sempre lo stesso, vogliamo essere in corsa per il titolo iridato e fare più punti possibile. Per fare ciò dobbiamo migliorare le nostre prestazioni di qualità e ottenere risultati migliori rispetto alla scorsa gara. Penso che il circuito dovrebbe adattarsi abbastanza bene alla nostra Hyundai i30N TCR”.

Mato Homola (UFFICIO STAMPA BRC Racing Team): “Dopo l'evento al Paul Ricard, del quale non sono soddisfatto, sono pienamente motivato per il week end di Zolder. Credo che lì saremo competitivi dato che abbiamo già svolto alcuni test nei quali mi sono trovato benissimo alla guida della Hyundai i30N TCR”.

Gabriele Rizzo, Team Principal di BRC Racing Team: “Il risultato del Paul Ricard non è stato all’altezza delle nostre aspettative. In queste settimane tutta la squadra, insieme ai piloti, ha continuato a lavorare senza sosta con l’obiettivo di presentarsi a Zolder al meglio. Saranno le classifiche a confermare se ci saremo davvero riusciti.”

Le prove libere si terranno nella giornata di venerdì, qualifiche e gare fra sabato e domenica.