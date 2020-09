Corsi per adulti a Bra: aperte le iscrizioni all’Informagiovani

Un autunno per imparare nuove cose o per perfezionare le proprie competenze: aprono oggi, giovedì 10 settembre 2020, le iscrizioni ai corsi per adulti di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, di informatica, di lingua italiana per stranieri, oltre che i corsi per il conseguimento della licenza media, organizzati dal “CPIA - Centro Provinciale Istruzione Adulti di Alba Bra Mondovì”.

Fino al 2 ottobre è possibile iscriversi ai corsi on line, sul sito https://cpia2albabramondovi.edu.it, oppure – previo appuntamento allo 0172.438241 – all’ufficio Informagiovani e Politiche Attive del Lavoro del Comune di Bra (Palazzo Mathis, ingresso da piazza Caduti per la Libertà n. 20 oppure ingresso dall’Ala di Corso Cottolengo) nei seguenti orari: il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 13.00 e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.

Maggiori informazioni chiamando il Servizio Informagiovani al numero 0172.438241 o consultando i siti https://cpia2albabramondovi.edu.it o www.bragiovani.it e FB “Informagiovani Bra”.