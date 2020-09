Cuneo, la ripartenza del "Bianchi Virginio": lezioni ai Salesiani e un "fabbricato leggero" da quattro nuove aule

Si potrebbe parlare senza difficoltà di un inizio "leggero" per le attività del Liceo artistico-musicale "Bianchi Virginio" di Cuneo, così come leggero è anche il fabbricato di 460 metri quadri che la Provincia sta realizzando nel giardino della sede dell'artistico: simile a quello costruito per l'istituto alberghiero di Dronero, conterà quattro nuove aule di 60 metri quadri l'una, coibentate e insonorizzate. E pronte a essere utilizzate al più presto.

- LA RIPARTENZA DELLE LEZIONI

Le necessità legate alla ripartenza dell'anno scolastico in totale sicurezza per studenti, docenti e personale, ha spinto il dirigente dell'istituto Carlo Garavagno a utilizzare l'intera gamma di possibilità offerte dalla normativa anti-Covid attualmente vigente. E a sperimentare, per il primo anno, la soluzione della settimana corta.

Le quattro nuove aule del fabbricato attualmente in costruzione andranno a tamponare la necessità di (minimo) altri dodici nuovi locali per assicurare a ogni classe un'aula (nonostante l'idea è di utilizzare allo scopo i laboratori dell'artistico e l'auletta magna a gradoni). Prevista inizialmente la realizzazione di un fabbricato di due piani, la soluzione attuale è stata raggiunta dopo aver raccolto quattro nuove aule grazie alla disponibilità dei Salesiani di Cuneo e Torino - tramite lo sfruttamento di un bando dedicato agli enti locali - e altre quattro aule in via Schiaparelli fino a oggi in uso al liceo Scientifico di Cuneo (che sposterà le sue classi in via Massimo d'Azeglio). La sede dei geometri nel centro storico ospiterà, come normale, le dieci classi dell'indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio" oltre che le seconde dell'artistico per tutto settembre (in attesa proprio dei locali di via Schiaparelli).

Alcune attività all'aperto potranno essere realizzate nel campo da calcio di via Bertolino, mentre il corso serale per geometri si terrà all'istituto tecnico commerciale "Bonelli", in accordo e in sinergia con le attività dell'istituto agrario e alberghiero "Virginio Donadio".

- LE POSSIBILI CRITICITA'

Sono diversi, comunque, i fronti che impensieriscono il dirigente Garavagno, tra cui soprattutto la necessità di normative più puntuali circa distanziamento e dispositivi di protezione individuale per le attività di canto e quelle legate agli strumenti a fiato; la maggiore trasmissibilità dei droplet - le goccioline di saliva ampiamente responsabili del contagio da Coronavirus - nei casi specifici imporrà per forza di cose la ripartenza via didattica a distanza.

La particolarità degli indirizzi dell'istituto contribuisce alla presenza di studenti da diverse zone d'Italia e del Piemonte, non solo della provincia; diventa quindi centrale la problematica dei trasporti, e capire nel concreto come funzionerà il servizio con la capienza all'80%.

I laboratori dell'artistico, a ripartenza avvenuta, dovranno inoltre subire alcuni lavori di manutenzione.

- LE PAROLE DEL DIRIGENTE GARAVAGNO