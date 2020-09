Fino a 3 ore di coda, a Cuneo, per il rinnovo dell'abbonamento studenti e per il rimborso dei mesi inutilizzati

Tutti in coda, anche per tre ore, ci dicono, davanti alla biglietteria del Consorzio Granda Bus in via Pascal a Cuneo (ex piazza Foro Boario). Alcuni genitori, che accompagnano i figli minori, si sono presi una giornata di ferie per poter espletare le pratiche per il rinnovo dell'abbonamento studenti in vista dell'inizio della scuola, il prossimo 14 settembre.

Nessuna altermativa al farlo in presenza. Si sta uno dietro l'altro, con la mascherina. La possibilità di fare domanda per usufruire del voucher e del rimborso dei mesi inutilizzati è scattato solo dal 31 agosto. Tenendo conto che riguarda migliaia di studenti, il tempo è davvero poco.

Dei 69 giorni di abbonamento inutilizzati, come riporta il sito, ci sono due possibilità di scelta: è possibile chiedere il prolungamento della validità dell’abbonamento per i mesi di settembre e ottobre 2020 oppure chiedere un voucher personale, non cedibile, utilizzabile in un’unica soluzione per l’acquisto di abbonamenti di valore uguale o superiore all’importo del voucher, da utilizzarsi entro il 31 agosto 2021. Tale voucher consente di scontare i titoli validi per l’anno scolastico 20/21.

La maggior parte delle persone in coda, con cui abbiamo parlato, sceglierà il prolungamento dell'abbonamento fino al mese di ottobre. "L'annuale non lo prendo in considerazione. Quest'anno farò il mensile. Non sappiamo cosa succederà. Se dovessero richiudere le scuole, non credo che ci saranno soldi per altri rimborsi. Già di quasi quattro mesi ce ne rimborsano solo uno e mezzo, figuriamoci se ci fosse un altro stop", ci dice una signora.

In coda anche una mamma di San Michele di Prazzo. Per l'abbonamento annuale dei figli spende 801 euro ciascuno. Preferisce andare avanti mese per mese, vista la spesa.

Infine un papà che ha la figlia che inizierà la prima superiore: "Al di là dell'abbonamento, mensile o annuale che sia, bisognerà vedere se riusciranno a portare i nostri figli a scuola".