Fossano: i nuovi servizi scolastici negli Istituti Comprensivi Paglieri e Sacco

In seguito delle stringenti norme organizzative relative all’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, i servizi scolatici presso gli Istituti Comprensivi Paglieri e Sacco di Fossano saranno attivati secondo le seguenti modalità:

Scuolabus comunale attivo dal primo giorno di scuola ed avviato secondo le linee guida del 7 agosto 2020

Prescuola e Doposcuola non potranno essere attivati. L’attuale normativa, infatti, impedisce di aggregare gruppi di ragazzi appartenenti a classi diverse.

Refezione scolastica prenderà avvio il 28 settembre:

· per le scuole dell'infanzia dal lunedì al venerdì

· per le scuole primarie dal lunedì al giovedì. Il servizio non potrà essere attivato il venerdì per l'impossibilità di aggregare gruppi di ragazzi appartenenti a classi diverse.

Nel momento in cui verranno riviste le attuali restrizioni, consentendo una diversa organizzazione del servizi scolastici, si provvederà a dare tempestiva comunicazione.

IMPORTANTE:



TUTTE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE IN RELAZIONE ALL'EVOLVERSI DELL'EMERGENZA COVID19,

PERTANTO SI INVITA L'UTENZA A CONSULTARE REGOLARMENTE QUESTE PAGINE