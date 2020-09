Normative Covid non rispettate in un istituto di Cuneo? Il comune risponde alla Cgil: "Nessuna anomalia nelle scuole sul territorio comunale"

Arriva in redazione la missiva a firma del sindaco di Cuneo Federico Borgna e degli assessori Franca Giordano e Mauro Mantelli in risposta alla richiesta di convocazione di un incontro urgente da parte del segretario Flc Cgil Doriano Ficara relativa a "presunte" anomalie nel rispetto delle norme Covid nell'Istituto Comprensivo Corso Soleri.

Sulla questione Targatocn.it ha scritto QUI (https://bit.ly/2GFYMJc). Precisiamo che il nostro giornale ha chiesto una replica alla dirigente della scuola. Al momento non abbiamo ancora avuto riscontri.

Intanto pubblichiamo integralmente la lettera del primo cittadino e degli assessori con delega ai Servizi Educativi e Scolastici (Franca Giordano) e ai Fabbricati (Mauro Mantelli).

Gent.mo dott. Ficara,

abbiamo letto la nota inviata su “presunte” anomalie nel rispetto delle norme Covid nell’Istituto Comprensivo Corso Soleri e pubblicata anche su alcune testate giornalistiche locali.



Siamo alla vigilia dell’avvio di un anno scolastico che si preannuncia particolarmente complicato, da diversi punti di vista, ci sembra quindi doveroso dare pubblicamente riscontro alla sua nota inviandola anche agli organi di stampa per evitare che notizie non rispondenti alla realtà generino dubbi e incertezze in un momento già particolarmente delicato.



Da mesi il Comune, in collaborazione con i dirigenti scolastici e tutti i soggetti interessati, sta lavorando per garantire al mondo della scuola, personale e studenti, di ripartire in piena sicurezza.



Sono stati mesi intensi di lavoro che hanno interessato tutte le scuole dell’altipiano e delle frazioni, sia dal punto di vista prettamente edilizio (pensiamo alle tante modifiche ai locali con abbattimento o creazione di muri…), che da quello logistico (piani degli orari di ingresso e uscita, trasporti, mense…).



L’Amministrazione Comunale ha dato riscontro ad ogni segnalazione specifica e circostanziata. Nello specifico va sottolineato come nel corso dei mesi estivi l’Ufficio tecnico del Comune sia intervenuto in accordo con i responsabili tecnici delle scuole con l’abbattimento di 21 pareti divisorie oltre ad altri numerosi interventi di messa a norma dei locali scolastici così da salvaguardare e tutelare pienamente la salute degli allievi, degli insegnanti e di tutti i lavoratori della scuola.



Tutti gli interventi sono stati portati avanti nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza generale degli ambienti lavorativi.



Esattamente sei giorni fa, nel pomeriggio di venerdì 4 settembre, si è tenuto l’ultimo dei tanti incontri tra i Dirigenti Scolastici e i loro collaboratori, i responsabili della sicurezza nominati dagli Istituti medesimi, l’Ufficio Tecnico del Comune che si occupa dei fabbricati e gli assessori competenti alla scuola Franca Giordano, Assessore ai Servizi Educativi e Scolastici e Mauro Mantelli, Assessore ai Fabbricati.



Durante la riunione sono stati esaminati in modo analitico tutti gli aspetti concernenti il pieno rispetto in ogni singolo edificio scolastico delle norme di sicurezza dettate dal Ministro e dagli organi competenti e non sono state evidenziate problematicità di alcun tipo.



In particolare si è analizzato il rispetto dei rapporti tra numero di allievi per ogni aula e spazio a disposizione e non sono state rilevate anomalie in nessuna delle scuole presenti su tutto il territorio comunale.



Lunedì 14 settembre la scuola partirà regolarmente e martedì 15 settembre alle ore 18, presso la Sala del Consiglio Comunale, si riuniranno in forma pubblica le Commissioni 3ª e 6ª dell’Assemblea municipale per valutare l’andamento dei primi due giorni di attività.



Cordiali saluti e buon lavoro.



Federico Borgna, Sindaco di Cuneo

Franca Giordano, Assessore

Mauro Mantelli, Assessore ai Fabbricati