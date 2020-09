Alla scuola media di Borgo Gesso e Castelletto Stura le lezioni cominciano con un giorno di ritardo per: "Oggettivi problemi legati all'emergenza Covid"

E' stato pubblicato sul sito dell'istituto comprensivo Borgo San Giuseppe una nota che annuncia la "chiusura" dei plessi di scuola media di Borgo San Giuseppe e Castelletto Stura per "oggettivi problemi legati all’emergenza Covid" per il giorno 14 settembre, la data che fissa l'inizio delle lezioni in presenza dopo lo stop di fine febbraio.

"A causa di oggettivi problemi legati all’emergenza Covid - si legge nella nota - i due plessi di scuola media, sia di Borgo San Giuseppe che di Castelletto Stura, rimarranno chiusi il giorno lunedì 14 settembre 2020."

Ma precisa la scuola: "Le lezioni cominceranno regolarmente il giorno martedì 15 settembre con l’orario ridotto della prima settimana (8/13, sabato a casa)."