Supermoto: al Kart Planet di Busca appuntamento con il Gran Premio d'Europa!

Il circuito internazionale Kart Planet di Busca si prepara ad ospitare il Gran Premio d'Europa (QUI IL SUGGESTIVO VIDEO DI PRESENTAZIONE) e il Campionato Interregionale Lombardia Piemonte Liguria di Supermoto.

A sfidarsi, grandi campioni pronti a far salire l'adrenalina del pubblico presente.

Il programma:

sabato 26 settembre - dalle ore 14.00, qualifiche e Gara 1

domenica 27 settembre - dalle ore 11.30, inizio gare.

Prevendite presso l'ATL del Cuneese in Via C. Pascal n. 7 a Cuneo (orari: lun-ven 8.30-13.00 e 14.30-18.00, sab e dom 10.00-16.00; info: tel. 0171.690217 - int. 1).

Sabato 26 ingresso unico € 10, domenica 27 ingresso unico € 15.

I biglietti di ingresso potranno essere acquistati anche durante le giornate del Gran Premio, direttamente presso le casse del kartodromo (info: tel. 0171.946644).