A Verduno è già effetto Schiraldi: 14 candidati al concorso per rinforzare l’équipe di ortopedia

Impegnata nel risolvere i piccoli e grandi problemi che fatalmente interessano una struttura nuova come quella inaugurata lo scorso 20 luglio , la direzione dell’Asl Cn2 non ha voluto mancare l’occasione di presentare agli utenti del nuovo ospedale l’ultimo acquisto sul fronte delle professionalità con le quali l’azienda sanitaria e la Fondazione Nuovo Ospedale puntano a fare di Verduno qualcosa di più della somma delle precedenti realtà di Alba e Bra.



Da qui l’incontro che nella mattinata di oggi, venerdì 11 settembre, ha visto protagonista il dottor Marco Schiraldi, specialista che, dopo 18 anni alla guida della Struttura Operativa Complessa (Soc) di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Alessandria, da settembre ha preso servizio come nuovo primario dell’omologo reparto appena messo in funzione al "Michele e Pietro Ferrero".



Un profilo di primissimo piano, come il nostro giornale aveva anticipato nelle scorse settimane annunciandone l’arrivo in Langa e come il direttore generale dell’Asl Massimo Veglio ha rimarcato questa mattina, affiancato dai direttore sanitario dell’azienda Mario Traina, dal responsabile amministrativo Gianfranco Cassissa e dai vertici della onlus, presente col suo presidente Bruno Ceretto e il direttore Luciano Scalise.



"La ricerca di figure mediche di qualità è per noi centrale per ragioni ben presenti a tutti, ma anche per la volontà di creare una squadra che continui a esserci anche dopo di noi – ha detto Veglio salutando il collega, suo compagno di corso alla Facoltà di Medicina torinese –. In questo senso la scelta di un direttore di reparto è ancora più complessa, perché significa saper individuare una persona capace di fare il proprio mestiere, ma disponibile anche a insegnarlo alle nuove generazioni. Prerogative che certamente non mancano a una figura come quella del dottor Schiraldi".



Classe 1959, saviglianese, allievo del professor Giacomo Massè, per diciotto anni direttore in un ospedale importante come quello di Alessandria, dove ha promosso la nascita del Centro Regionale di Chirurgia Protesica, il nuovo primario guiderà la Soc nata dall’unione di quelle prima attive ad Alba e Bra. Una realtà, per dirla ancora con Veglio, "destinata a far parte delle attività 'core' del nuovo ospedale".



Quali le impressioni del nuovo arrivato?

"Parlando con la direzione e la Fondazione ho trovato un ambiente entusiasta, desideroso di far crescere questa struttura. Ho capito che ero di fronte a un territorio ricettivo, sul quale poter pensare di sviluppare un lavoro di alta qualità. Questo è il motivo per cui sono qui: cercare di mettere a disposizione l’esperienza e la professionalità che mi viene riconosciuta dopo il lungo tempo trascorso ad Alessandria e le numerose esperienze sviluppate in quella sede, dove negli anni ho avuto modo di ricevere centinaia di medici provenienti da numerosi paesi del mondo, desiderosi di confrontarsi con quanto insieme a tanti colleghi siamo riusciti a realizzare in quella sede".



All’incontro di questa mattina il dottor Schiraldi è arrivato reduce da una protesizzazione d’anca bilaterale realizzata a una paziente dell’Asl Cn2: una tipologia di intervento mai compiuto ad Alba e che in Piemonte viene effettuata solo al Cto di Torino, oltre che nella stessa Alessandria. "Ora le faremo anche qui", ha spiegato il medico, che ha già iniziato a richiamare in Langa pazienti provenienti da altre zone del Nord Italia, come la donna di Pavia che, già operata all’anca in tre occasioni, a breve si sottoporrà a un complesso intervento di ricostruzione del bacino.



"Siamo partiti per cercare di porre l’ortopedia e traumatologia di Verduno in una posizione che mi auguro sia presto di rilievo in campo regionale", è stato l’auspicio del chirurgo, che nel nuovo ospedale ha trovato una squadra di collaboratori "molto motivati, già dotati di un buon livello di competenza soprattutto in campo traumatologico e che faremo senz’altro crescere sul fronte delle patologia di elezione, delle malattie non traumatiche".



Una squadra destinata ad aumentare anche numericamente. Il 22 settembre prenderà infatti il via il concorso indetto dall’Asl per la ricerca di 4 nuovi ortopedici, destinati ad accrescere del 50% uno staff che al momento può contare su 8 collaboratori, impegnati però sui diversi fronti dell’ospedale – dove operano le due anime dell’ortopedia e della traumatologia, e quindi del lavoro di emergenza, con reperibilità h24 –, ma anche degli ambulatori che l’Asl ha voluto mantenere sulle sedi di Alba e Bra.



Proprio l’occasione del futuro concorso conferma il livello di aspettativa che l’arrivo di Schiraldi giustifica per il nuovo ospedale. "Abbiamo già ricevuto 14 candidature, mentre per altre specialità capita di riceverne una o anche nessuna", ha evidenziato ancora il dottor Veglio, che spera che a Verduno si ripeta il percorso virtuoso che lo specialista è stato in grado di costruire nel capoluogo mandrogno, nel cui reparto sono cresciuti gli attuali primari degli ospedali di Casale e Tortona.



Con riguardo alle sue specializzazioni, ad accompagnare la fama del primario in Italia e nel mondo è tutto l’ambito della chirurgia ricostruttiva articolare. "Gli unici interventi che in questo senso non faremo – ha spiegato il chirurgo – sono quelli legati alla colonna vertebrale, centralizzati in alcuni centri ampiamente specialistici. Diversamente posso dire che saremo in grado di dare risposta a 360 gradi sulle patologie riguardanti tutti e quattro gli arti".



Un’attività che passerà da alcune delle 11 modernissime sale operatorie, tra le quali una ibrida multifunzionale, acquistate dalla Fondazione Nuovo Ospedale grazie ai 5 milioni di euro donati dalla Ferrero Spa, e non escludendo un futuro sviluppo verso la robotica: "Una possibilità che prenderemo in considerazione se davvero la riterremo utile, e comunque in un’ottica di sostenibilità, senza inutili sprechi di denaro", ha detto a proposito il primario, rimarcando come l’ospedale langarolo sia già generosamente attrezzato e spiegando intanto come, sul fronte dello sviluppo tecnologico, in arrivo ci sarebbe "la donazione di un’importante azienda del territorio, che ci fornirà un software molto utile sia in sede di diagnosi che nella progettazione degli impianti protesici".



Nelle intenzioni ci sono quindi numeri importantissimi, a livello di interventi, ora iniziati alla spicciolata, ma destinati a crescere verticalmente non appena, a giorni, l’Asl avrà recuperato il ritardo accusato sull’entrata a regime delle sale operatorie, parzialmente bloccate da un ricorso amministrativo relativo all’allestimento della centrale di sterilizzazione.

"Parlando dei soli interventi d’elezione, escluse quindi le urgenze, finora ne abbiamo fatti 7-8 a settimana. Ma questi rappresentano il 20% di quanto potremmo andare a realizzare una volta a regime. Credo che, sempre parlando di 'grande chirurgia’, ci siano margini per farne anche più dei 600 l’anno di Alessandria, lì su 1300-1400 totali. Poi la doverosa premessa è che nessuno qui vuole fare una corsa agli interventi, questo bisogna sottolinearlo con attenzione. Ma se i pazienti continueranno a gratificarci con la loro fiducia credo si possa parlare di numeri di livello nazionale".