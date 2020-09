Nell'ospedale di Verduno piove dal tetto? L’Asl: "Piccole infiltrazioni dalle vetrate, ma situazione sotto controllo"

Acqua che filtra dalle grandi vetrate che coprono la hall dell’ingresso "Verduno" e che corre sui pavimenti, mentre il personale della manutenzione opera per evitare che su quel lago qualcuno possa farsi male.

E’ il quadro rappresentato al nostro giornale da un dipendente del Nuovo Ospedale "Michele e Pietro Ferrero", che ha contattato la nostra redazione mentre il nubifragio che stamattina, venerdì 11 settembre, ha interessato l’Albese si abbatteva sulla struttura, completamente operativa dal 20 luglio scorso.



Secondo la segnalazione, la forte pioggia scesa in zona avrebbe messo a nudo i seri problemi di infiltrazione di cui il nosocomio soffrirebbe in diverse sue parti, specialmente in corrispondenza della grandi finestre che gli danno luce e pure in diversi reparti, specie quelli più alti, dove l’acqua scenderebbe dai soffitti.



Una situazione che – accompagnati dal direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio – abbiamo tentato di verificare sul posto in un rapido sopralluogo effettuato nelle zone di ingresso un paio d’ore dopo la fine del temporale, rilevando coi nostri occhi la presenza di un paio di punti di effettiva perdita dalle altissime vetrate che sormontano quei locali (esattamente all’ingresso della hall e nell’atrio prossimo proprio alla direzione generale dell'Asl). Una situazione generale che, quantomeno a quell’ora, a buriana passata, si presentava sotto controllo e non particolarmente critica.



Di questo avviso il direttore generale Veglio: "In giro per l’ospedale ci sono alcuni punti nei quali effettivamente abbiamo registrato il verificarsi di limitati fenomeni di infiltrazione, ma si tratta di casi contenuti e comunque non preoccupanti. Stessa cosa per un tombino di un parcheggio che stamattina si è intasato e buttava fuori acqua. Sono fatti normali, devo dire, se consideriamo le enormi dimensioni della struttura e in ragione anche di una considerazione molto semplice: quelle vetrate, per dire, sono state posate dieci anni fa, mentre noi saremmo dovuti essere qui da almeno cinque. Un lasso di tempo nel quale probabilmente saremmo già stati chiamati a intervenire con ordinarie e straordinarie manutenzioni su quelle come sue altre problematiche minori. Magagne delle quali finora non è invece stato possibile accorgersi. Ora che siamo dentro ovviamente vengono fuori. Interverremo".