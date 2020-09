Saluzzo "perde" il treno, Paolo Allemano: “Torniamo alla logica del taglio dei rami secchi. Senza uno straccio di ragionamento o strategia”

“Dunque, si torna alla logica del taglio dei rami secchi del trasporto su ferro. Perché mancano i soldi, ovviamente”.

Paolo Allemano, già sindaco di Rifreddo prima e di Saluzzo poi, dal 2014 al 2019 è stato consigliere regionale di maggioranza nella legislatura di Sergio Chiamparino. Ed è stato tra gli artefici del ritorno – proprio a Saluzzo – del treno, con la riattivazione della linea ferroviaria per Savigliano.

Oggi, appreso delle intenzioni della Giunta Regionale di Alberto Cirio, vale a dire un nuovo stop dei trasporti su rotaia (si dice temporaneo, ma nulla come il temporaneo, nel nostro Paese, rischia di diventare poi definitivo), Allemano ci esterna alcune sue considerazioni in merito, che pubblichiamo integralmente.

“Vale la pena ricordare - sottolinea l’ex consigliere regionale – che abbiamo lavorato dal 2014 al 2019 sui trasporti regionali per fare un salto di qualità, cioè impostare la rete ferroviaria su aree omogenee, preparare le gare o gli affidamenti in cambio di migliorie e impegni misurabili, spingere gli operatori del treno e della gomma a collaborare.

E fare un'analisi su misura di ognuno degli 11 rami secchi chiusi nel 2011: bacino di utenza, vocazione turistica, utilizzo per il commercio e le scuole, prospettive di sviluppo.

Questa analisi ha portato nel 2018 a riaprire la Saluzzo-Savigliano, con corse da estendere nel periodo scolastico. Ora, proprio in concomitanza con l'apertura delle scuole, ci dicono che si chiude perché mancano i soldi, senza uno straccio di ragionamento né di strategia.

Un passo indietro, tanto più grave se si considera che, prima ancora che arrivino i soldi del recovery fund, le risorse si sono trovate, ad esempio, per il bonus vacanze o per riaprire o mantenere ospedali in area metropolitana che si era stabilito di chiudere o centralizzare per non continuare a penalizzare le provincie.

Senza nulla togliere al comparto outdoor e benessere, non può essere che conti più della vita dei pendolari, siano essi lavoratori e studenti, colpevoli solo di vivere fuori dall'area metropolitana.

Fa bene il sindaco Calderoni ad arrabbiarsi, di questo passo si ampia la frattura tra città metropolitana e aree interne con grave danno per tutto il Piemonte.

Sono anch'io arrabbiato, più che con chi guida la Regione, con chi ha permesso che 5 anni di lavoro e impegni concreti fossero barattati con una legislatura all'insegna della ‘velocità’ e del ‘saremo più bravi’.

Stiamo misurando entrambi gli impegni elettorali”.