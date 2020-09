"Serviranno pazienza e flessibilità": così il presidente della Provincia sull'anno scolastico al via il 14 settembre

Mancano molti insegnanti in tutti gli ordini di scuola della Granda. Saranno nominati solo lunedì prossimo, giorno in cui prenderà il via l'anno scolastico più difficile e pieno di incognite di sempre.

Misurazione della temperatura all'ingresso, dove possibile, sennò si misura a casa. Mascherine praticamente sempre. Igienizzazione continua di tutto. Intervallo in aula o in spazi circoscritti, senza possibilità di relazione con gli studenti di altre classi, genitori che non potranno entrare a scuola, tosse e raffreddore non concessi, nessuna gita scolastica prevista, nessun momento di condivisione, nessuna possibilità di prestarsi una matita, un foglio, una penna. Se si resta a casa, si rientra solo con certificato medico.

Sono alcune delle regole con cui partirà l'anno scolastico 2020/2021. L'ansia delle famiglie è alle stelle, soprattutto in questi giorni di riunioni a distanza, attraverso le quali si viene informati di tutte le regole a cui attenersi per l'emergenza Covid.

Azzerate le relazioni umane e tutta la bellezza sociale della scuola. Alternative, al momento, non se ne vedono. L'importante è che si riparta. E si ripartirà, già sapendo che sarà un percorso ad ostacoli.

Oggi alle 16 anche il governatore Alberto Cirio interverrà sul tema.

E in queste ore lo ha fatto il presidente della Provincia Federico Borgna, inviando agli studenti della Granda il suo augurio per il nuovo anno scolastico che si prospetta molto particolare. Ecco le parole del suo invito: “Durante l’esperienza del covid è emersa chiaramente l’importanza della scuola come luogo dove si impara, ma anche come luogo ci sono le relazioni. Tutti – a partire dagli studenti con le famiglie, gli insegnanti, gli enti locali, il governo – stiamo facendo sforzi incredibili per garantirne il funzionamento. Serve pazienza e davvero serve flessibilità, nel senso che è molto probabile che durante l’anno bisognerà cambiare più volte il modo di gestire l’attività didattica, però bisogna cogliere quella che è la vera essenza della scuola: crescere attraverso la didattica e il confronto con i compagni e gli insegnanti”.

Nel frattempo già alcune scuole hanno posticipato la riapertura. E' il caso delle medie di Borgo San Giuseppe e Castelletto Stura, dove una docente è riusltata positiva al sierologico e sono stati sottoposti a tanpone i docenti entrati in contatto con lei, che non avranno l'esito fino a lunedì.