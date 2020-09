Meteo: ancora un weekend dal sapore estivo in Granda

Riecco in azione quello che avevamo definito il "difettoso" interruttore climatico a proporre nella giornata di oggi una circolazione di aria moderatamente instabile, in risalita dal Tirreno centrale, con nuovo aumento dei possibili temporali. Poi nuovamente ecco l'anticiclone, ancora insolitamente caldo, con 32°C, al mare nel weekend.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 11 e sabato 12 Settembre.

Cielo generalmente nuvoloso con rovesci temporaleschi più forti al mare e su basso cuneese. Migliora domani con residui annuvolamenti cumuliformi. Temperature in aumento da domani con massime che sabato potranno superare i 32 °C al mare, 28°C in pianura. Minime con valori compresi tra 16 e 18 °C in pianura, 22°C al mare. Venti moderati o localmente forti sulle coste o sui rilievi da settentrione

Da domenica 13 a martedì 15 Settembre.

Tempo anticiclonico con qualche addensamento pomeridiano su rilievi e massime termometriche da attenzione al mare.

