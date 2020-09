Come ottenere un profitto: le regole basiche per i novizi del bitcoin trading

Vuoi buttarti anche tu nel mercato del Bitcoin ma non sai da dove iniziare? Questo articolo ti darà le basi necessarie per entrare nel mondo del criptovaluta con maggiore consapevolezza.

Ci sono due principali tipi di trader nel mercato Bitcoin: i trader a lungo termine e i trader a breve termine. La costante variazione del prezzo offre agli investitori l'opportunità di realizzare un profitto negoziando la criptovaluta, sia come investimento a lungo termine che in un modello speculativo a breve termine. Ad ogni modo, applicazioni come bitcoin up saranno in grado di offrirti un’ottima piattaforma di lancio per il tuo trading.

Trader a lungo termine

Di solito i trader a lungo termine sono coinvolti nello studio delle tendenze dei prezzi per lunghi periodi di tempo. Questo è quello su cui si basa la loro decisione di acquistare e detenere Bitcoin anche per lunghi periodi di tempo, con la speranza di ottenere un profitto ad un prezzo superiore rispetto al loro momento di ingresso in origine. Essendo il Bitcoin ancora nelle sue fasi di sviluppo, tantissimi utenti suggeriscono che questo sia un buon momento per acquistare.

Questo suggerimento si basa sul presupposto che con l'aumento scenario di utilizzo e l'aumentata adozione, la domanda di Bitcoin e la sua tecnologia associata aumenterà, creando così più domanda per la criptovaluta che causerà automaticamente un eventuale incremento del valore.

Trader a breve termine

D'altra parte, i trader a breve termine analizzano il comportamento infragiornaliero del prezzo Bitcoin e cercano di sfruttare le oscillazioni di prezzo. Questi operatori prosperano nella volatilità del mercato, un fattore che al momento è caratteristico di Bitcoin.

Nelle sue prime fasi, le oscillazioni nel prezzo Bitcoin erano così elevate che ogni piccolo evento provocava un impatto significativo sul prezzo della criptovaluta. Con gli anni, l’adozione ha iniziato a crescere e la moneta è diventata più stabile. La volatilità dei prezzi si è ridotta notevolmente e gli esperti pensano che sia uno dei momenti migliori per il commercio della criptovaluta, rispetto a tempi passati.

Regole di base del trading

Adesso che ti sei fatto un’idea dello scenario del trading di Bitcoin, è arrivato il momento di affrontare e analizzare le regole che dovrai assolutamente seguire per avere successo nel commercio di Bitcoin. Eccole:

· Non mettere mai tutte le uova in un paniere. Il tuo capitale dovrebbe essere suddiviso in lotti più piccoli per più posizioni a diversi livelli di prezzo.

· Non investire i risparmi della tua vita o soldi che potrebbero provocare un cambio drastico delle tue condizioni in caso di perdita. Questa regola è importante soprattutto a causa del livello di incertezza che ancora esiste all'interno del mercato Bitcoin.

· Sfrutta a pieno la tecnologia disponibile per ottenere il massimo profitto.

· Sappi quando incassare. È molto importante rimanere concentrati, non lasciare prendere dalle emozioni e mantenere un livello di professionalità.

· Fai costante ricerca, tieniti aggiornato sui trend del momento. Comprendere il mercato è un processo continuo e richiede molto tempo, concentrazione e sforzo.

· Tieni presente che perdere, tanto quanto vincere, è parte integrante del processo. Sono i guadagni cumulativi che contano.