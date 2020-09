Germania: norme nuove sul gioco, Malta fa slittare il sì da parte dell’Unione Europea

Il termine dello “stand Still” alla Commissione dell’Europa Europea per una regolamentazione nuova dei giochi in terra tedesca, si sposta di circa 30 giorni dopo l’emissione di un circostanziato parere da parte dei maltesi.

Colpo di scena nella procedura della normativa nuova che riguarda il gioco tedesco.

L’accettazione della Convenzione di Stato che inserisce un ulteriore regolamentazione per il settore, che appariva come un via libera verso l’assenso positivo della CE, è stata rimandata dopo la diffusione di un circostanziato parere da parte dei maltesi.

La risposta negativa da parte di Malta, fa di fatto slittare il termine dello status quo previsto originariamente previsto nel mese di agosto (19), a settembre (18).

I contenuti

La convenzione di Statale, in vigore attualmente in terra tedesca nel settore dei giochi d’azzardo, nella versione della 3° modifica della convenzione di Stato che riguarda i giochi d’azzardo entrata in vigore nel 2020 (primo gennaio, con il numero di notifica 2019/187/D), sarà in scadenza nel 2021 (30 giugno).

Gli Stati Federali tedeschi hanno trovato un accordo sull’attuale progetto di convenzione di Stato nel settore dei giochi d’azzardo, come successiva norma d’applicare già nel 2021 (primo luglio). Il progetto include specifici aggiornamenti per quanto riguarda la normativa dei giochi d’azzardo sul territorio tedesco, mantenendo gli attuali obiettivi invariati per la convenzione di Stato (art.1), che nel frattempo consentono ai privati operatori, subordinatamente a condizioni rigide, di offrire taluni giochi online d’azzardo fino a oggi non permessi ( a parte quelli offerti in modalità gratuita come nel sito www.slot-mania.it ), con lo scopo di offrire agli appassionati di giochi una legale e sicura alternativa rispetto a quelli presenti sul mercato illegale.

Per la realizzazione di questi obiettivi sono previste differenziate misure, che in alcuni ambiti si discostano dalle previste misure della convenzione di Stato che riguardano i giochi d’azzardo in vigore fino al 2021 (30 giugno): è rimasta la riserva di licenza per l’intermediazione e l’organizzazione dei pubblici giochi d’azzardo (art. 4, par. 1); in futuro, possono essere rilasciate, senza alcun limite di numero, anche licenze per una limitata offerta di slot machine online e di poker (art.4 par. 4 e art. 22° e b). La stessa questione ha valore per l’intermediazione e l’organizzazione di scommesse su eventi sportivi (art.4 e 21 parag.4).

Gli Stati Federali di Germania possono consentire i giochi dei casino digitali (giochi da tavolo e da banco sul web) nel rispettivo territorio, con un limitato numero di organizzatori (art. 22c).

Le licenze saranno subordinatamente rilasciate con condizioni molto rigide, ideate per la protezione dei giocatori, per i giochi online d’azzardo. Inoltre è previsto l’obbligo di registrazione per tutti i soggetti offerenti (art. 6°) e dei limiti di versamento, fissati dall’utente, non oltre i 1.000 euro, valido per la totalità degli operatori (art. 6c).

Il monopolio di Stato non è più previsto per scommesse su eventi sportivi. In modo sostanziale sono è mantenuto il monopolio di Stato per quanto riguardano le lotterie (art. 10), oltre alla regolamentazione dei casinò (art. 20), delle scommesse sui cavalli (art. 27) e delle fisse sale da gioco (art. 24 a 26).

Inoltre sono state approntate migliorie sui giuridici fondamenti, fra cui la centrale competenza per le procedure che riguardano i giochi d’azzardo non legali sul web (art. 9 e 9a).

E’ istituita una centrale autorità per il gioco d’azzardo per significative parti dei giochi d’azzardo online (art. 27 a e seguenti).

Per la totalità delle forme di gioco è previsto un preciso sistema bloccante del giocatore, con poche eccezioni, che vuole escludere gli utenti bloccati dalla partecipazione al settore (art. da 8 a 8d). Per la verifica del rispetto dei generali limiti, sono rilevati, in un centrale pubblico archivio, tutti i depositi in denaro dei giocatori verso gli operatori, fino alla fine del mese in corso, (art.6c).

Per evitare che il giocatore possa giocare su più siti online contemporaneamente e aggirare le normative sul gioco d’azzardo online, saranno proprio gli operatori a provvedere ad attivare i limiti, in un altro centrale pubblico archivio (art. 6 h). In un specifico istante il giocatore può essere attivato presso un solo sito di gioco online.

La convenzione statale sarà oggetto di periodiche valutazioni (art.32) per far sì che la regolamentazione sia efficace e anche per agire su necessari adeguamenti.

Le motivazioni

Dopo un attenta analisi, tutti i legittimi diritti in gioco, è stata ideata una revisione del quadro giuridico attuale, orientata verso altri obiettivi importanti dell’art.1: per favorirne l’attuazione sono previste, come avveniva in precedenza, differenziate misure per le singole forme di giochi d’azzardo.

L’essenziale obiettivo della normativa sui giochi d’azzardo resta il divieto d’offerta di quelli non legali e quindi non autorizzati, che presentano aspetti a rischio per gli appassionati. Per questo è stata rafforzata la procedura contro le offerte di gioco non autorizzate dallo Stato tedesco.

La consapevolezza e l’assistenza verso le forme di gioco online illegali e quindi senza alcuna protezione verso i giocatori, evidenziano che il gioco consentito ha funzionato soltanto in limitata misura. Con l’obiettivo di realizzare efficacemente gli scopi della convenzione tedesca è opportuno estendere con moderazione i termini delle consentite offerte.

Sono state prese in considerazione le raccomandazioni 2014/478/UE del 2014 (14 luglio), su principi di tutela verso i giocatori non maggiorenni e quindi per vietarne l’accesso.