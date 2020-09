I migliori casinò online che offrono bonus con depositi minimi

I bonus dei casinò online non sono uno scherzo. Puoi infatti ottenere decine solo per l'apertura di un nuovo account con un primo deposito e non necessariamente alto. Alcuni casinò offrono tra l’altro anche speciali bonus senza deposito, il che significa che puoi giocare ad una slot con soldi veri e senza rischiare un solo centesimo.

Approfittando delle migliori offerte di gioco d'azzardo del mondo dei casinò online puoi quindi avviare il tuo bankroll e ottenere vincite davvero soddisfacenti.

Per assicurarti di non perderti è importante tuttavia conoscere i fatti PRIMA di registrarti, per cui il consiglio è di continuare a continua a leggere questo post per per scoprire dove trovare i più grandi bonus di casinò online e come sfruttarli al meglio.

Cosa sono i bonus del casinò online?

I bonus sono offerte speciali che i migliori casinò online propongono per invogliarti a registrarti e a giocare sul loro sito. I bonus tra l’altro sono disponibili in molte forme diverse, ma il più comune è chiamato bonus di iscrizione, o di benvenuto, e che puoi ottenerlo quando apri un nuovo account.

La maggior parte di quelli di benvenuto corrisponde al tuo primo deposito fino a un valore massimo in dollari, anche se devi sapere che moltissimi sono i casinò online che ti consentono di effettuare un deposito minimo e senza restrizioni particolari in termini di futuri prelievi.

I vari tipi di bonus dei casinò online

Nel mondo del gioco d'azzardo online ci sono molti tipi di bonus e che vale quindi la pena conoscerli a fondo i giocatori intelligenti traggono vantaggio dal maggior numero di bonus possibile e in questa sezione spiegheremo quelli a cui prestare attenzione.

In primo luogo va detto che i soldi ottenuti dai bonus dei Casinò con deposito minimo di solito non possono essere ritirati finché non li hai scommessi un certo numero di volte.

Queste condizioni sono chiamate "requisiti di gioco" del bonus. I termini specifici variano a seconda del casinò, ma una volta che hai sbloccato il bonus, puoi ritirarlo comunque o utilizzarlo per continuare a giocare.

In secondo luogo devi sapere che i bonus sul deposito di scommesse online offrono un grande valore ma hanno anche alcune condizioni. Questo perché i casinò online andrebbero in bancarotta se ti fosse permesso di prelevare i soldi del bonus senza mai fare una scommessa.

Per assicurarti che il casinò guadagni dal tuo deposito sei quindi tenuto a scommettere i soldi un certo numero di volte prima di incassare.

A margine va detto che alcuni bonus vengono forniti con limiti di tempo in cui completare i requisiti di gioco e altri limitano persino i giochi stessi e i limiti a cui puoi giocare per sbloccare il bonus.

Come versare i soldi su un conto gioco?

Per eseguire il tuo primo versamento su un conto gioco di un casinò online in modo da aggiudicarti uno dei tanti bonus di benvenuto o in offerta, scegli la valuta giusta e il metodo bancario.

La maggior parte dei principali casinò online accetta molte valute e opzioni di deposito diverse, ma a volte l'utilizzo di quelle giuste comporta una ricompensa.

Sempre in riferimento a ciò, va altresì aggiunto che, è sempre meglio attenersi alla valuta del proprio paese, se possibile poiché non dovendo convertire la tua valuta quando depositi e prelievi ti farà risparmiare denaro e sarai in grado di accedere immediatamente ai tuoi fondi bonus.