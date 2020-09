"Il Giardino del Viceré" porte aperte alla tenuta il Palazzasso di Caraglio

“In questa splendida dimora, si gioisce del più dolce dei riposi, ci si dedica senza distrazioni alle dolcezze dello studio, ci si abbandona senza costrizioni alle seduzioni dell’amicizia; ci si ubriaca con delizia del magnifico spettacolo della natura”.

Jean- Nicolas-Louis Durand Précis des leçons d’architecture.



Per la prima volta al pubblico e in via del tutto eccezionale, i conti Galleani d’Agliano aprono, domenica 20 settembre, a partire dalle ore 14, il giardino “ all’inglese” della loro Tenuta il Palazzasso di Caraglio.



Il palazzo fu costruito a fine ‘400; nato come residenza estiva con annessa tenuta agricola famiglia, venne portato in dote da Angela Aliney dei Conti d’Elva a Giuliano II d’Agliano nel 1510 e da allora viene tramandato di generazione in generazione nella famiglia. I lavori per la cappella sono stato eseguiti nella primo quarto del Settecento come testimoniato dalla data 1726 riportata sul campanile mentre la facciata sembra dell ultimo quarto del XVIII secolo secondo alcuni disegni del complesso del Palazzasso rinvenuti fra le carte familiari. Nel corso del tempo venne arricchito con notevoli decorazioni interne e con la creazione di uno splendido parco all’inglese.

Il personaggio principale della famiglia fu comunque Giuseppe Maria Placido Lorenzo, Viceré di Sardegna,( Saluzzo 1762, Torino 1838) insignito della più alta onorificenza al merito italiana, il collare dell’Annunziata artefice dei lavori di rimodernamento interno fra cui la galleria dei papiers peints e a cui “idealmente” è dedicata la giornata.

In questa segnalata occasione si terranno speciali visite guidate volte a scoprire la storia dei Galleani d’Agliano, le vicende costruttive della Tenuta e la storia del suo giardino.

L’Associazione Le Vie del tempo, avrà il piacevole compito di animare, indossando abiti che riecheggiano il tempo in cui qui visse il Viceré, il pomeriggio.

Le visite guidate partiranno ogni ora alle 14- 15- 16- 17 E' obbligatoria la mascherina.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

Costo : 10 euro a persona.

Per informazioni :

Alessia Giorda 339-8041515