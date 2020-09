Cosa dicono le stelle per la settimana? Ce lo dice Corinne

ARIETE

Verrete tacciati di egocentrismo da chi non capisce che avete talmente tante cosine a cui pensare dall’arrivare a sera con la testa squagliata e tanta voglia di andare a poltrire… Oltretutto dovrete valutare una proposta, analizzare un sentimento, lottare per il conseguimento di un merito, selezionare le conoscenze, consolare un vecchietto, correre di qua e di là per pratiche varie annessa l’opportunità di risentire o rivedere qualcuno che torna dal passato o un mini viaggetto.

TORO

Ardire e progredire sembrano essere elementi fondamentali in un autunno ricco di avvenimenti e se mille pensieri scombussolano la mente è giunta l’ora di riordinarli al di là di qualsiasi reticenza. Qualcosa cesserà e qualcos’altro comincerà, un anziano impensierirà e una femmina irriterà… In ambito professionale invece qualcheduno vi farà incavolare o una scelta non si potrà più rimandare… Il weekend appare splendido per gustare questi ultimi guizzi di fine estate.

GEMELLI

Bello questo ultimo quarto di Luna che formandosi il 10 settembre nella vostra costellazione consentirà di accedere ad una maggiore serenità a parte una questione da definire e dei soldini da recuperare… In ambito sentimentale invece, specie se siete dei maschietti, dovreste avere le idee chiare sul come portare avanti una storia per il momento allo stato brado ma avente parecchio da offrire. Un fatterello anomalo e pazzerello costellerà il weekend.

CANCRO

Le discrepanze di Giove e Saturno vi rendono fiacchi e sbuffanti ma rammentate che solo adoperando l’arma della diplomazia riuscirete in un intento anche perché innervosirvi servirebbe solo a rendere caustici taluni rapporti o a ritardare presumili accordi. Consigliabile pure guidare prudentemente, selezionare le frequentazioni, non cascare nella rete di bricconi e badare a non smarrire oggetti, incartamenti o documenti. Figliolo a cui dare delle dritte.

LEONE

La pace interiore appaga sensi e cuore … Rimembratelo in questo strampalato lasso temporale dove gli imprevisti sembrano trasbordare e le persone stupire … Soltanto guardando avanti con ardore non spegnerete quei sogni nicchianti nel cassetto e una rogna scampata vi farà tirare dei lunghi ossigenati respiri … Possibile recupero di una sommetta alternato ad uno sborso indecoroso. Disturbi connessi a gola, circolazione, cervicali o alimentazione. Domenica buffa.

VERGINE

Tribolate ad ingranare la marcia avvertendo una gran voglia di pisolare ma ciò è dovuto sia al cambio stagionale che a una serie di contesti facenti girare le trottole evitando di vivere pacificamente. Un posteriore neo proverrà dalla cagionevole salute di un congiunto, un alterco domestico o dal non riuscire a portare a termine ciò che avevate iniziato. Una sferzata di energia ve la darà una personcina dolcissima e carina. Peculiari feste, doni o auguri per chi avanza di età.

BILANCIA

Procuratevi una buona porzione di pazienza e una manciata di ironia: servirà a sconfiggere avversari e dare scacco matto a chi si crede al di sopra delle parti… Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dare il giusto valore alle cose e alle persone, non fidarvi di chicchessia, non esagerare con la pignoleria, tutelarvi contro furtarelli, effettuare una compera voluttuosa, rivedere una persona estrosa e briosa.

SCORPIONE

Il lato materiale potrebbe preoccupare quasi come se le uscite superassero le entrate ma non angustiatevi perché prossimamente vedrete il portafoglio levitare basta soltanto saper aspettare… I più irascibili tenderanno a scattare per inezie soffrendo di acciacchi classificabili pari a psicosomatici. In amore si prevede aria di tensione, tra giovedì e lunedì dovrete prendere una decisione oppure un falso allarme metterà in agitazione mentre nel week end vi divertirete.

SAGITTARIO

E così anche l’estate sta per fare fagotto lasciandovi in balia di una stagione che auspicate migliore! Già perché in qualsiasi modo li abbiate trascorsi i mesi trascorsi hanno lasciato un’impronta ardua da dimenticare… Nei prossimi giorni invece avrete un mucchio di faccenduole da sbrigare, un intrigante storiella da definire o, se ben accoppiati, da attizzare, degli amiconi da ricontattare, delle memorabili serate, una femmina da inquadrare e un uomo da ammansire.

CAPRICORNO

Limitare le superflue spese, respingere assurde pretese, vivere alla giornata, evadere un pochettino dalle solite quattro mura, dare saggi consigli ad un figliolo e lenire un acciacchino è ciò che le stelle consigliano nei prossimi dì quando Saturno, nelle sue impennate, non esita a propinare delle scornate. Probabili rammarichi per uno che conoscete bene abbinati a novelle da vicino e lontano, messaggi ricchi di significato e venerdì strampalato… Fastidi alle giunture.

ACQUARIO

Avrete un paio di diavoletti per capello ma a placare i bollenti spiriti giungerà una notiziola rinfrancante, un recupero di scarseggiante energia, la benevolenza di chi dietro la dura scorza vi vuole bene, un’amicizia vera e sincera o un invito assai gradito. Fidatevi inoltre del sesto senso nell’inquadrare dei tipi sornioni, concedetevi una dolce follia, fatevi un regalino e frequentate gente positiva scartando chiunque vi scarichi addosso i propri patemi. Pancino in subbuglio.

PESCI

Siete in una fase transitoria nel corso della quale drizzare le antennine e non farvi prendere da sensi di pena rendesi tassativo al fine di non riporre malaccio la vostra fiducia per poi sentirvi uno straccio e partendo dal presupposto che certe persone devono candeggiare il cervello prima di rinsavire … Non date dunque retta alle smargiassate altrui, indossate il sorriso più bello, variate look e cavatevi un pallino… Un combino solleverà il morale specie se bassino!