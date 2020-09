Rimesso a nuovo il reparto di Neuroriabilitazione dell'ospedale di Fossano: "Un lavoro di squadra"

Grande soddisfazione, oggi 11 settembre, all’ospedale Ss. Trinità di Fossano per l’inaugurazione dei lavori di climatizzazione e tinteggiatura al reparto di Neuroriabilitazione.

Uno sforzo che ha visto in campo l’ASL CN1, il Comune e la Fondazione cassa di risparmio di Fossano la quale, con un investimento totale di 113 mila euro, ha finanziato interamente i lavori di climatizzazione e di tinteggiatura dei locali.

Un intervento fondamentale per migliorare la qualità di un reparto che è già fiore all’occhiello dell’ospedale e della provincia: basti pensare che 15 dei 60 posti regionali risiedono al Ss. Trinità. I lavori effettuati garantiscono una miglior ricettività della struttura e la rendono umanamente più vivibile.

Nel corso della presentazione è stata sottolineata la grande professionalità e il grande impegno di tutti gli operatori rappresentati dalla dottoressa Elena Antoniono: “Siamo un centro di riabilitazione che prende in carico pazienti affetti da gravi celebrolesi acquisite: pazienti che hanno avuto un periodo di coma più o meno prolungato ma che hanno ripreso un primo contatto con l’ambiente; 5 posti letto invece sono destinati invece alla degenza ordinaria per l'Unità Stati Vegetativi. Siamo il riferimento in provincia proprio per cla riabilitazione”.

All’inaugurazione hanno partecipato il direttore generale dell’ASL CN1 Salvatore Brugaletta, il sindaco Dario Tallone e il direttore della Fondazione Cassa di Risparmio Gianfranco Mondino.

Salvatore Brugoletta sottolinea il grande lavoro di squadra: “Ringrazio il sindaco Dario Tallone che ci è stato sempre vicino e in modo particolare il dottor Mondino e la Fondazione (CRF), che ha reso possibile un salto di qualità del reparto, riferimento non solo a livello provinciale ma con istanze da tutto il Piemonte. C’è stata una capacità corale di realizzare questa progettazione, che si aggiunge alle precedenti e non sarà l’ultima”.



“Un ulteriore passo che la città di Fossano ci teneva a fare non solo per i Fossanesi ma per tutta la regione”, commenta il primo cittadino. “Questo reparto è un’eccellenza del nostro ospedale ed unica realtà in provincia nonché una delle poche in regione. Grazie al Dottor Brugaletta, che sta dando una mano alla nostra città. Un grazie particolare va alla Cassa di Risparmio, è per noi una fortuna avere una fondazione bancaria, rappresentata dal Dott. Mondino, sempre presente e vicina ai cittadini”.



Sottolinea il costante impegno il direttore della Fondazione Gianfranco Mondino: “La fondazione tiene all’ospedale di Fossano e tiene in modo particolare a migliorare la qualità dei servizi. Per la terza volta la fondazione interviene su questi reparti, quest’ultimo intervento permette un miglioramento della ricezione dei pazienti e consente agli operatori di lavorare con maggior efficienza e miglior vivibilità del reparto”.