La pizzeria “Il Boschetto” di Sanfront riapre dopo le meritate vacanze

Dopo una dozzina di giorno di meritatissime vacanza (il locale non ha mai smesso di lavorare al meglio mettendo a disposizione della clientele sempre in crescita la propria professionalità e cortesia, insieme alla capacità di Mauro il pizzaiolo sin dal primo giorno di look down, la pizzeria “Il Boschetto” - posta sul confine fra Paesana e Sanfront – riapre domani, sabato 12 settembre, i propri battenti ai sui clienti-buongustai vecchi e nuovi.

Da domani, al “Boschetto”, sarà nuovamente possibile gustare agli ottimi secondi a base di carne cotti nel forno a legna (da provare la buonissima valdostana e le carni di selvaggina), ma anche e soprattutto i più disparati tipi di pizza, cui vanni aggiunte quelle con impasto a basa di farina integrale e quella nel formato rettangolare “pala”. Tutto il resto è un caleidoscopio di golosità capace di mandare in crisi il cliente al momento della scelta: pizza Italia, Autunno (con crema di tartufo), Calabrese (con l’immancabile anduja), Margherita, Bianca, Marinara, Dinamite, Prosciutto, Pugliese, Funghi, Napoli, Prosciutto e funghi, Tonno, Gorgonzola, Parma, Diavola, Würstel, Salame crudo, Siciliana, Stracchino e rucola, Pancetta, Speck, Calzone, Bismark, Valdostana, Piemontese Con bagna caöda), Quattro stagioni, Quattro formaggi, Tirolese, Verdure, Voce del Mare, Salsiccia, Capricciosa, Porcini (con funghi porcini), Vongole, Farcigusto (leggermente piccante), Asparagi, Zucchine, Regina, Sfiziosa, Boschetto (con cime di rapa piccanti), Salsiccia e porri, Gustosa, Della casa (a sorpresa), Ghiotta (con pesto rosso), Bufala, Speck e Brie, Panna e prosciutto, Monviso (con toma di Martiniana), Patate, Gorgo e noci, Gorgo e pere o mele, Lepre (con lepre in salmì), Anatra, Fagiano, Asino (con stracotto d’asino), Cervo, Capriolo e Cinghiale (con cinghiale al barolo)

Altrettanto degni di nota i buoni dolci preparati in casa e la cantina fornita di un'ottima selezione di vini, senza dimenticare la collezione di birre artigianali.

Strutturato per ospitare 170 coperti, distribuiti in due ampie sale, una veranda ed un fresco e ventilato dehors, dotato di un ampio parcheggio, di un piccolo parco giochi dove i bambini possono trascorrere qualche momento di divertimento senza alcun pericolo e di una rete wifi, in concomitanza con le presenze turistiche “Il boschetto” si prepara anche a profonde modifiche della propria struttura, che prevendono il raddoppio dei posti a sedere al coperto e la realizzazione di un nuovo ed elegante dehors per la prossima primavera inoltrata

E’ gradita sempre la prenotazione ai numeri 0175.986026 e 339.5420679.