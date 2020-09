Il dirigente del Peano-Pellico di Cuneo: "Per ripartire servivano spazi e insegnanti. Lunedì inizia la scuola: ma senza sufficienti spazi e insegnanti"

1500 alunni da gestire. 8 ingressi. Due sedi, di cui una, l'ex Ufficio Igiene di via Massimo d'Azeglio, dove dovrebbero venire ospitate 10 classi, non sarà pronta prima di almeno un altro mese. Nel frattempo si tamponerà con la teledidattica, perché spazio per tutti non ce n'è.

E' una delle scuole più prestigiose di Cuneo, il liceo Peano-Pellico, di cui è dirigente Alessandro Parola. "Lunedì apriamo. Ci mancano dei supplenti e a causa di questo gli studenti del biennio la prima settimana frequenteranno con l'orario 10-12; gli altri partiranno ad orario completo, 10-13. Per la ripartenza servivano spazi e insegnanti. E a noi mancano esattamente queste cose: spazio e insegnanti".

"Tutti sapevano che avevamo bisogno di aule, ben prima che scoppiasse questa pandemia/pandemonio - continua Parola. Sono uscite 10 quinte e sono entrate 13 prime. Ho fatto i salti mortali per gestire tutto, creando una prima in più per evitare di avere classi da 28 studenti. Non avrei avuto lo spazio per gestire il distanziamento. Ma mi restano fuori 5 classi, che partiranno, per minimo due settimane, con la teledidattica. Una andrà nella sala mostre della Provincia. Saranno le terze e le quarte".

Otto gli ingressi, lungo tutto il perimetro dell'edificio. Le porte saranno aperte dalle 7.30. Il ricevimento con i genitori sarà a distanza, si eviterà per quanto possibile l'ingresso di persone esterne. Nell'edificio sono stati predisposti percorsi guidati per non creare troppi scambi tra gli studenti di classi diverse. Intervallo in aula, "sarà più un time out", scherza Parola, in bagno uno per volta, mascherine, contact tracing. "Ho chiesto ai genitori di firmare un patto di corresponsabilità, che include anche l'impegno a non mandare i figli a scuola con la febbre. Per il bene di tutti. Non penso in alcun modo di prendere la temperatura degli studenti a scuola, sarebbe impossibile, dati i numeri", continua riferendosi all'ordinanza emanata due giorni fa dal presidente Cirio e che tante polemiche ha scatenato tra i dirigenti scolastici.

La scuola, in questi ultimi due mesi, è stata prima di tutto terreno di scontro politico. Si è detto tutto e il contrario di tutto e le cose continuano a cambiare, a pochissimo giorni dal suono della campanella dell'anno scolastico più difficile di tutti.

"Voglio tornare a svolgere il mio ruolo educativo - continua. Mi sono improvvisato architetto, geometra, ingegnere, esperto di impiantistica, councelor psicologico, medico. Gestiremo le cose giorno per giorno, sperando che la scuola resti al centro dell'attenzione e non solo in questo momento elettorale".

"Sarà un anno difficile, - conclude Parola non nascondendo anche una buona dose di amarezza di fronte ad un anno scolastico che si prospetta per molti versi disumanizzato - non escludo di poter avere dei contagi già nella prima settimana. In qualità di responsabile Covid ritengo di avere il diritto di poter agire in fretta e di poter decidere anche per la chiusura dell'istituto, se ce ne fosse la necessità".