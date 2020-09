Sensual Dance Fit: Cravero Dance School inizia la partnership con Carolyn Smith

A partire dalla settimana del 14 settembre la Cravero Dance School diventerà partner esclusivo del progetto ideato da Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle anche presso la sede di Alba.



La danza può essere la soluzione a problemi che vanno ben oltre il saper imparare un passo; la danza permette di acquisire padronanza del proprio corpo e quindi avere piena consapevolezza di ciò che si è.



Carolyn Smith ex ballerina, coreografa, maestra di ballo e giudice internazionale, nota al grande pubblico come presidente di giuria del programma del sabato sera su RAI 1 "Ballando con le Stelle", lo ha sempre ribadito, in televisione e non solo. E lo ha anche dimostrato.



Progetto che nacque nel 2015 momento in cui Carolyn Smith, ormai celebrità dello spettacolo, deve sottoporsi a cure molto intense per guarire contro il suo Intruso, così viene chiamato proprio da Carolyn, il tremendo tumore al seno. Durante le cure le succede sovente di cadere per terra perché i muscoli non la reggono, vi lascio immaginare per una maestra di ballo quale può essere la sua emozione nel sentirsi così impotente. Da questa esperienza nasce il Sensual Dance Fit l'unico programma per sole donne ideato per aiutarle a ritrovare la propria femminilità e sensualità attraverso semplici passi di danza e di fitness che prevede l'utilizzo di una sedia come riferimento per lei, per non cadere, e per le migliaia di donne di tutta Italia, riferimento attorno cui ballare.



La Cravero Dance School ha deciso di sposare il progetto a cui ormai sono affiliate più di cento scuole di ballo in tutta Italia. E così, a partire dalla settimana del 14 settembre per quindici giorni si terranno le varie serate di presentazione nelle quattro sedi dove la scuola di ballo Cravero ha avuto l'esclusiva tra cui la sede di Alba presso la palestra Moovinup, in Corso Asti 12.



Le motivazioni per cui le donne aderiscono a questo progetto sono le più disparate.



Sovente è per concedersi 2 ore settimanali per sé stesse e per staccare la spina dalla routine quotidiana ma a volte è anche per mettersi in forma divertendosi oppure per scoprire la sensualità trascurata da anni.



Le classi sono da 15 donne per poter essere seguite in modo adeguato e il fatto che non sia necessario un partner di ballo e che siano solo donne, ha spinto moltissime di loro ad aderire al percorso.







