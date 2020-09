Membro dello staff positivo al Covid-19, il pub-pizzeria Galot di Roccabruna chiude a scopo preventivo

Chiuso per precauzione il pub-pizzeria Galot di Roccabruna nel comune di Dronero, Cuneo. Il locale ha avvisato la clientela che uno dei membri dello staff del locale è risultato positivo al Covid-19 tramite un annuncio su Facebook: “Tutte le persone che hanno avuto stretto contatto con essa sono già state contattate dalle autorità competenti per accertamenti. Tutto il personale verrà sottoposto al tampone nei prossimi giorni e per questo il locale in via precauzionale ha deciso di restare chiuso. Nella speranza che tutto vada per il meglio, non vediamo l’ora di riaprire il prima possibile seguendo tutte le disposizioni dettate dall’Asl. A presto”