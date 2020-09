Mondovì: confermata l'apertura dell'asilo nido comunale per lunedì 14 settembre

È confermato per lunedì 14 settembre l’avvio dell’anno educativo presso l’asilo nido comunale di Mondovì, originariamente previsto per mercoledì 9 settembre e poi rinviato a seguito del riscontro di un caso di positività al Covid-19 tra il personale della struttura. In questi giorni sono stati effettuati gli accertamenti necessari e tutto il personale, che aveva già effettuato il test sierologico, è stato sottoposto al tampone, che ha dato in ogni caso esito negativo.