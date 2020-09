Un caso di positività tra i docenti delle Medie del comprensivo di Borgo San Giuseppe: posticipata di un giorno l’apertura

E' arrivata nella serata di ieri, giovedì 10 settembre una comunicazione sul sito dell'istituto comprensivo di Borgo San Giuseppe, frazione dell’Oltregesso.



La scuola - la media della frazione e quella di Castelletto Stura - aprirà martedì 15 settembre, un giorno dopo la data stabilita dal calendario regionale, che prevede il via dell’anno scolastico lunedì 14.



C’è stato un caso di positività evidenziato dal sierologico a cui si sono sottoposte centinaia di docenti.



È quindi scattata tutta la procedura di contact tracing e, di conseguenza, il posticipo dell’apertura. I docenti venuti a contatto con la persona risultata positiva sono stati sottoposti a tampone. L’esito è atteso per lunedì e si potrà, quindi, riaprire solo dal giorno dopo.



“C’è stato solo un caso, solo nella scuola media. Ha avuto contatti molto leggeri ma comunque ci sono stati. Aspettiamo l'esito dei tamponi che avremo lunedì, così martedì cominciano le medie. Le scuole primarie e dell'infanzia non sono coinvolte, cominciano regolarmente il 14” ha commentato la dirigente scolastica Bianca Maria Anigello.



L’assessore alla scuola del comune di Cuneo Franca Giordano è stata informata della cosa e commenta: “Succederà ancora, è inevitabile. L’importante è agire in modo tempestivo, come in questo caso”.