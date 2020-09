Bio Energy Food sosterrà gli atleti del Cuneo Volley

Una nuova partnership per il Cuneo Volley, che affiderà l’integrazione alimentare dei propri atleti a Bio Energy Food, una linea di prodotti esclusivi, in continua evoluzione preparati solo con ingredienti naturali e da agricoltura biologica, capaci di fornire energia senza effetti collaterali: senza coloranti, additivi, aromi artificiali.

Il CEO di Bio Energy Food, Dimitri Miolano: «Siamo molto felici e orgogliosi per l’inizio di questa collaborazione con una squadra ambiziosa come il Cuneo, piazza storica per la pallavolo! Dal 2014 la passione per lo sport ci spinge alla creazione di alimenti sportivi 100% biologici, ancora oggi unici sul mercato, con l’obbiettivo di fornire un prodotto semplice, biologico, privo di allergeni ma estremamente efficace e funzionale per tutti gli sport! Grazie alla collaborazione con sportivi professionisti, un team di nutrizionisti di alto livello e da oggi anche con il Club cuneese, portiamo avanti lo sviluppo costante di nuovi prodotti innovative, attenti ai bisogni di chiunque pratichi dell’ attività sportiva a qualsiasi livello».

L’ organismo utilizza ciò di cui ci nutriamo, per costruire se stesso; cibo solido, acqua, l'aria che respiriamo, i pensieri nostri e altrui e da tutto ciò che arriva dall'esterno. Dalla qualità della purezza di tali sostanze, che assorbe il nostro organismo nella sua interezza, dipende il nostro benessere fisico, mentale, emozionale e spirituale. Ciò che ingeriamo diventerà parte di noi e condizionerà i nostri processi chimici, biologici ed energetici. Se una sostanza è compatibile con la nostra natura, l'organismo la assimilerà senza fatica e ne trarrà beneficio, diversamente il nostro corpo ne resterà inquinato, faticherà per neutralizzarne gli effetti negativi e perderà energia e forza vitale.