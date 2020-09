Anche la valle Maira nel weekend di "Bell'Italia"

"Se non conoscete la valle occitana, è questa un’ottima occasione per visitarla, soprattutto ora con i colori dell’autunno in arrivo!". Così Susy Mezzanotte, fotografa professionista, racconta quest’esperienza: 10 pagine dedicate alla Valle Maira, nel weekend della rivista "Bell'Italia" di settembre.

Fotografie da lei realizzate che raccontano i luoghi, ma anche l’incanto di chi li scopre. Paesaggi che parlano di cultura, colori che evocano profumi ed emozioni.

Le fotografie sono accompagnate, nel testo, dalle parole di Barbara Graglia.