Volley maschile A2: Michele Baranowicz si allena con il Vbc Synergy Mondovì

Gradita sorpresa, da qualche giorno, al Pala Ellero, durante gli allenamenti del Vbc Synergy Mondovì.

Al gruppo si è aggregato il palleggiatore monregalese Michele Baranowicz, nato e cresciuto proprio a Mondovì 'prima di spiccare il volo verso una carriera importante.

Baranowicz si allenerà per un po' di tempo con i ragazzi di Barbiero, al lavoro in vista del campionato di A2 20\21.

Coach Mario Barbiero: "Michele è un ragazzo della zona e in questo momento, in attesa di partire per la sua prossima destinazione, ha bisogna di allenarsi. Noi siamo contentissimi di averlo con noi, ci dà una grande mano perché con la sua altissima qualità permette di alzare il livello dell’allenamento. Io lo conosco da moltissimi anni, l’avevo allenato quando era nelle giovanili della Nazionale, è diventato davvero un grande giocatore".

Michele Baranowicz: "In questi giorni avevo la necessità di allenarmi e sono stato felice di bussare alla porta del Vbc Mondovì: è casa mia, qui ho iniziato a giocare ed è bello tornare. Mi sto divertendo come un bambino, e sono particolarmente contento di ritrovare Mario Barbiero. Lui è davvero il valore aggiunto della squadra: non solo per la grande esperienza che ha, ma anche perché per tanti giovani ragazzi del gruppo può essere proprio un insegnante di vita, un aspetto importante visto quello che succede in giro. Ho visto un bel gruppo, c’è il giusto mix tra qualche giocatore di esperienza e giovani molto determinati: si respira una bella atmosfera, tutti stanno dando l’anima e sono sicuro che faranno una bella stagione, anche se sarà un campionato molto difficile per mille motivi".

Ancora Barbiero all'ufficio stampa della società monregalese: "Il nostro percorso sta procedendo come me lo aspettavo siamo stati tanti mesi fermi per cui ora ci stiamo riavvicinando a giocare con la palla con l’intensità giusta, senza esagerare. Ci aspettano altre settimane di duro lavoro".