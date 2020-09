Al Mudi di Alba, va in scena "Un insolito ciabattino"

Sabato 19 settembre il MUDI (Museo Diocesano di Alba) in collaborazione con l’Associazione culturale Colline e Culture propone l’apertura straordinaria del campanile della Cattedrale di San Lorenzo per scoprire la sorprendente struttura campanaria di origine romanica in compagnia di attori professionisti e di guide abilitate.

Il format “Un insolito ciabattino” vi propone di vivere una doppia esperienza di visita in compagnia di una guida e di insoliti personaggi che animeranno le visite con performance teatrali nell’area archeologica sotto la Cattedrale e sul campanile romanico: una giovane innamorata, un vescovo ricercatore e San Teobaldo si aggirano tra le sale del museo e ci invitano a scoprire le imprese del santo ciabattino vissuto fino al 1150 nella città di Alba.

A seguire il gruppo verrà accompagnato nella visita al percorso archeologico e sul campanile romanico del Duomo per ammirare Alba dall’alto e scoprire le sue antiche origini.

Sabato 19 settembre verranno organizzate visite guidate in due orari: ore 15.00 e ore 16.30.

Durante la visita guidata sarà obbligatorio l’uso della mascherina e verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è fondamentale la prenotazione.

Link per il video https://youtu.be/TzND65yRT_Q

Ingresso al pubblico su Piazza Rossetti (Alba), dal campanile della Cattedrale di S. Lorenzo.

Le performance teatrali sono a cura dell’Associazione Teatro di Tela di Alba e dell’Associazione culturale Insoliti Incontri di Torino. Le guide turistiche sono dell’Associazione culturale Colline & Culture di Alba.

Attori: Michela Fattorin, Vincenzo Galante e Paolo Mazzini. Autore e regista: Sergio Luca Loreni

L’evento è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione CRC all’interno del bando eventi primavera estate 2019.