Guarene consegna la costituzione a 43 neo diciottenni

Nonostante quest'anno non sarà possibile festeggiare la tradizionale Sagra Vendemmiale - prevista come sempre la terza domenica di settembre - il Comune di Guarene con spirito positivo porta avanti le iniziative che coinvolgono la comunità nel rispetto del distanziamento fisico: domenica 13 settembre a partire dalle 11,15 in piazza Roma si terrà la consegna della Costituzione Italiana a 43 neo neo diciottenni. Visti i protocolli e le prescrizioni vigenti la cerimonia sarà ad invito.