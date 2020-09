Il sito web del Comune di Mondovì cambia "look"

Presentato oggi, sabato 12 settembre, il nuovo sito web della Città di Mondovì, che entrerà in funzione a fine settembre.

"Il sito web avrà sempre lo stesso indirizzo, ma l'interfaccia sarà totalmente diversa. Ci saranno due sezione distinte: una istituzionale e una turistica, in modo che residenti e visitatori possano trovare con facilità tutte le informazioni che cercano - ha commentato l’assessore alla SmartCity Luca Robaldo, che ha aggiunto - Dal sito sarà possibile scaricare direttamente la nuova app dedicata alla città, “My Mondovì”, che sostituirà quella di Municipium attualmente in uso. Con questo nuovo sistema ci siamo uniformati alle linee guida nazionali dell’Agit e abbiamo introdotto anche la versione accessibile da smartphone".

Le novità

Wi-Fi

È in fase di realizzazione una nuova cartina con tutti i punti hot spot presenti nel comune, attualmente 20, realizzati con i finanziamenti europei.

MY MONDOVÌ

In accordo con l’azienda privata che ha realizzato il sito è stata creata una nuova applicazione che andrà a sostituire “Municipium”.

Turismo

La parte turistica sarà disponibile entro la fine dell’anno e oltre a fornire informazioni di carattere culturale ai visitatori, includerà anche una lista con i servizi disponibili in città, inclusi gli esercizi commerciali e le strutture ricettive.

Per il momento il sito sarà consultabile in lingue diverse dall’italiano utilizzando il servizio collegato a Google traduttore, ma con il tempo verrà tradotto nelle principali lingue straniere.

Segnalazioni

Rispetto al sito precedente i cittadini potranno inviare segnalazioni su macro argomenti: idee e proposte, sport, strade e viabilità etc. con possibilità di inserire fotografie. All’utente arriverà una notifica per la presa in carico e un’altra al momento della risoluzione della problematica.

Archivio online

Entro inizio 2021 tutto l’archivio del comune verrà fatto migrare sul Cloud e diventerà quindi online, come richiesto dalle indicazioni del Ministero della Pubblica Amministrazione, un lavoro oneroso, circa 50 mila euro, che porterà benefici anche per lo smart working, che, negli ultimi mesi, abbiamo visto essere fondamentale.

Il nuovo sito e l’app realizzati dalla Sfel di Cavallermaggiore andranno a ridurre i costi di gestione, il Comune per ora ha stipulato un contratto triennale di 3.800€ annui.