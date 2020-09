Montagna, libertà ed etica civile: due giorni di incontri a Mondovì

“Funamboli – Parole in equilibrio a Mondovì”. Si chiama così il nuovo format promosso da Cultourism e dall’Associazione Culturale Gli Spigolatori che intende proporre riflessioni e approfondimenti all’ombra del Belvedere. In un’annata difficile e complessa, l’idea di non arrendersi nonostante tutto e di ripartire dalla cultura, affidando la direzione scientifica della manifestazione a Giuseppe Mendicino, scrittore, biografo ufficiale di Mario Rigoni Stern, membro del Centro Operativo Editoriale del CAI e collaboratore di “Meridiani Montagne”, “Montagne 360”, “Doppiozero” e “Le Dolomiti Bellunesi”. Ed è stato lo stesso Mendicino a scegliere come tematica di questa prima edizione l’avvincente “Montagna, Libertà ed Etica Civile”.

Un tema ampio ed eterogeneo che vedrà Mendicino dialogare con tre illustri ospiti, grandi amanti e conoscitori della materia: Marco Albino Ferrari (giornalista professionista, scrittore, sceneggiatore, fondatore della rivista Meridiani Montagne e vincitore negli anni del Premio Gambrinus, del Premio Cortina, del Premio Majella e del Pelmo d'Oro) venerdì 2 ottobre alle ore 21.00 presso Sala Ghislieri; Luca Mercalli (meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico, docente universitario, Presidente della Società Meteorologica Italiana, noto al grande pubblico per la partecipazione a programmi televisivi come "Che tempo che fa" e "Scala Mercalli”) ed Enrico Camanni (scrittore, giornalista, alpinista, fondatore del mensile ALP, Vicepresidente dell’Associazione Dislivelli e progettista scientifico del Museo Nazionale della Montagna di Torino) sabato 3 ottobre alle ore 17.30 sempre in Sala Ghislieri a Mondovì Piazza. La parola che ridiventa protagonista dell’attualità acuendo la voglia di parlare di libri. Recenti, intensi, importanti. “Mia sconosciuta” di Ferrari, “Una coperta di neve” di Camanni e “Salire in montagna” di Mercalli.

Tutti gli eventi si svolgeranno nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza richieste dall’emergenza sanitaria in atto. L’ingresso, quindi, sarà possibile esclusivamente su prenotazione preventiva al 333.8670760 o via mail a segreteria.cultourism@gmail.com.