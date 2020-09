Auto contro bici in via Centallo a Fossano: ciclista in gravi condizioni

Scontro tra auto e bici in via Centallo, sulla strada provinciale 169, a Fossano. L'incidente è avvenuto all’altezza del civico 175 nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre.

Nello scontro entrambi i mezzi sono finiti fuori strada. L'uomo in sella alla bici, di origini indiane, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fossano con due squadre, una delle quali si trova ancora sul posto per la messa in sicurezza della strada. All'arrivo dei vigili i feriti erano stati affidati alle cure del 118.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Fossano.