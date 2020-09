Al via il calendario degli Incontri Democratici 2020 del PD cuneese

Dopo un lungo periodo di interruzione anche il Circolo PD di Cuneo ridà vita al tradizionale Appuntamento con la politica che affonda le sue radici nelle Feste dell’Unità. Le limitazioni imposte dal COVID-19 permettono di replicare solamente in piccola parte quanto ha caratterizzato la storia delle “Feste” che - in questo strano anno di rilancio - prendono il nome di “incontri democratici”.

Si inizia giovedì prossimo 17 settembre con l’appuntamento dedicato al referendum costituzionale “le ragioni del SÌ e del NO”, alle ore 18:00 presso “Le Basse del Troll”. Alessandro Casasso e Filippo Perlo si confronteranno esponendo le motivazioni che stanno alla base delle diverse scelte che attraversano, ormai, ogni schieramento. Dopo il dibattito ci sarà la possibilità di partecipare ad una grigliata con contorno, dolce e birra (€20), per la quale è indispensabile prenotarsi in anticipo.

Rimane il terzo ed ultimo appuntamento, organizzato il giorno dopo (25 settembre) dai Giovani Democratici e che dovrebbe prevedere la presenza di Pippo Civati, per dialogare sui temi del futuro delle giovani generazioni. Al momento la presenza di Civati pare in forse Per impegni sopraggiunti e quindi l’evento potrebbe subire alcune modifiche, le quali verranno prontamente comunicate