A Caramagna si concludono gli ultimi interventi sulle scuole in vista del rientro in classe

In queste settimane si è lavorato per concludere i lavori programmati in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Prima la riasfaltatura della piazza antistante le scuole, poi la tracciatura della segnaletica stradale che ha disegnato i percorsi pedonali e gli attraversamenti per garantire al massimo la sicurezza nei pressi degli ingressi delle scuole. Su tutta l’area ci sarà il limite di velocità di 30Km/h, con un’area pedonale a ridosso del marciapiede, dove potranno sostare gli alunni in attesa della chiamata di ingresso.

Conclusi anche i lavori delle due nuove aule nel cortile del municipio e della nuova aula ricavata all’interno della mensa.

Il vicesindaco Marco Osella, con delega ai lavori pubblici "Ringrazia tutte le imprese che hanno lavorato fino all'ultimo per essere pronti al suono della campanella di lunedì 14 settembre. Grazie ai cantonieri che nell'ultima settimana hanno risposto alle esigenze del personale scolastico. A tutte le insegnanti e alla dirigente scolastica Simonetta Dogliotti per la passione che mettono nel loro lavoro. Al tecnico comunale e a tutti gli amministratori comunali che hanno seguito i lavori. Buon anno scolastico a tutti!".