Per chi suona la campanella? Le scuole braidesi si preparano alla riapertura

Per chi suona la campanella? Dopo i lunghi mesi di lockdown, la chiusura delle scuole, la mancanza di attività extrascolastiche e relazioni sociali, a pochi giorni dal primo attesissimo ‘drin’, è il momento di ripensare il futuro ed affrontare la nuova sfida educativa senza lasciare indietro nessuno. In questo senso, il Liceo Giolitti-Gandino di Bra è pronto a rimettersi in moto.

Tutti gli studenti dell’Istituto, suddiviso in più specializzazioni, potranno frequentare in presenza le lezioni dell’anno scolastico 2020/21, che inizieranno lunedì 14 settembre. Questa la promessa della dirigente, Francesca Scarfì, di tutto il corpo docente e degli operatori scolastici, che da diverse settimane stanno lavorando alacremente per la riapertura in sicurezza. Partiamo da qui.

Professoressa Scarfì, siamo ormai prossimi all’inizio dell’anno scolastico. Come vi siete organizzati per rispettare la normativa del Governo?

“La scuola, in quanto luogo di formazione della persona e del cittadino, propone ai suoi attori e agli studenti in particolare una modalità di convivenza rispettosa della salute collettiva in questa fase così straordinaria della vita dell’intero pianeta. Perciò, tutti coloro che accedono all’interno dei locali della scuola devono rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamare il proprio medico di famiglia e comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute. I genitori/tutori sono tenuti ad effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola. A seguito di tale operazione dovranno compilare e firmare giornalmente l’autocertificazione da riportare a scuola. Tutti gli ambienti scolastici saranno quotidianamente puliti e igienizzati, utilizzando un materiale detergente virucida. Sarà effettuata un’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno sottoposti a pulizia due volte al giorno. Inoltre, saranno sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all’uso degli alunni. Chiunque entri negli ambienti scolastici è obbligato ad adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina chirurgica o di comunità in tutte le occasioni in cui non è possibile il distanziamento. In ogni plesso è stato predisposto un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con Covid-19. Nel caso di minori, questi rimarranno in compagnia di personale della scuola, in attesa di avvisare i genitori perché li prelevino. Tutti gli studenti iscritti potranno frequentare in presenza, salvo indicazioni contrarie che potrebbero presentarsi in seguito. L’ingresso in istituto avverrà da accessi diversi e controllati dai collaboratori scolastici al fine di evitare assembramenti. L’orario di inizio delle lezioni sarà unico per tutti gli studenti, ma l’accesso sarà scaglionato con l’obbligo di presentarsi con anticipo. Le varie aree, inoltre, saranno compartimentate e avranno un loro accesso. Gli studenti di ogni area, quindi, entreranno e usciranno dall’accesso dedicato, svolgeranno le lezioni e l’intervallo in quell’area. La capienza delle aule assegnate sono compatibili con le misure di distanziamento indicate dal CTS. Al fine di evitare assembramenti verranno limitati gli spostamenti, pertanto ogni classe svolgerà le ore di lezione nell’aula assegnata e potrà spostarsi solo per raggiungere i laboratori o i luoghi destinati all’attività di Scienze Motorie.

La cattedra è posta in posizione di sicurezza e i banchi disposti in modo da assicurare la distanza di un metro dalle rime buccali. Per questo motivo dovrà essere rispettata e mai modificata la disposizione di cattedra e banchi (indicata con apposita segnalazione) e ogni studente dovrà occupare sempre il medesimo banco. In posizione statica gli studenti ed i docenti potranno togliere la mascherina che va indossata tutte le volte in cui non è rispettata la distanza di sicurezza o si è in posizione dinamica. Le mascherine indossate dagli studenti dovranno essere esclusivamente di tipo chirurgico”.

Quali difficoltà avete riscontrato nella pianificazione dell’attività didattica?

“Incertezza e tardività delle indicazioni, carenza di personale aggiuntivo per gestire le emergenze e per la copertura delle cattedre. Il personale in servizio è stato ed è straordinario, disponibile e in grado di affrontare l’emergenza. Sono fiera del modo in cui tutta la comunità del Giolitti-Gandino ha reagito e lavorato, con coscienza, competenza e generosità”.

Che cosa direbbe al ministro Azzolina?

“Le direi di ascoltare ancora di più le proposte di chi tutti i giorni lavora sul campo. Se si ascoltano le opinioni di presidi e insegnanti si ha un riscontro immediato e si guadagnano tempo e risorse. Comprendo pienamente le difficoltà in cui ha operato e ho apprezzato alcuni passaggi del suo lavoro”.

Fermo restando che tutti gli obblighi ai quali attenersi sono riepilogati nei regolamenti speciali, consultabili nel sito della scuola, quale consiglio date ai genitori?

“Seguire le indicazioni ed i regolamenti, leggere con attenzione le comunicazioni e collaborare con la scuola. Collaborazione che, del resto, c’è sempre stata”.

Un bilancio dell’anno scolastico 2019/20, alla vigilia di quello 2020/21 che sta per iniziare?

“Sono soddisfatta del lavoro svolto tramite la DAD (didattica a distanza, ndr), la scuola ha approntato in pochi giorni una modalità didattica del tutto inedita. I docenti della scuola erano, in gran parte, competenti sull’uso della tecnologia in didattica così hanno potuto garantire un lavoro di qualità. Chiaramente la didattica in presenza è un valore essenziale da preservare attraverso l’impegno, il rispetto reciproco e il rispetto delle regole”.

Buona scuola a tutti!