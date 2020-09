A Borgo San Dalmazzo apre l'ufficio missionario a sostegno dell'opera di Padre Massimo ad Haiti

A Borgo San Dalmazzo apre l'ufficio missionario a sostegno dell'opera di Padre Massimo Miraglio ad Haiti. Obiettivo è fornire informazioni sui progetti che il camilliano porta avanti da 16 anni a Jérémie e raccogliere materiale per la missione. Sarà aperto tutti i mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 presso la parrocchia San Dalmazzo in piazza XI Febbraio.

“Speriamo possa diventare un punto di riferimento per quanti nelle nostre zone ci accompagnano e possa essere d'aiuto alle attività che stiamo svolgendo in terra haitiana”, ci scrive padre Massimo Miraglio.

Il sacerdote camilliano ha 54 anni ed è originario di Borgo San Dalmazzo. Da 16 anni è in missione ad Haiti. Oggi è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia.

Presso l'ufficio missionario borgarino verrà raccolto il seguente materiale: medicine con scadenza di almeno un anno, latte in polvere per bambini, alimenti a lunga conservazione (pasta, riso, zucchero, tonno in scatola e legumi secchi). A causa delle attuali restrizioni doganali per Haiti è sospesa la raccolta di vestiti usati.

Per informazioni e per concordare appuntamenti: progetti@madian-orizzonti.it - tel. 392.48.59.775