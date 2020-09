Al via la "Due Giorni in Rosa 2020" organizzata dal Racconigi Cycling Team

Oggi pomeriggio inizierà la Due Giorni in Rosa 2020 organizzata dal Racconigi Cycling Team. Nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni per contenere i contagi da coronavirus, anche quest'anno Racconigi si trasformerà per un weekend nella capitale del ciclismo femminile italiano.

Si partirà con la cronometro individuale Per Adele di 2,850 chilometri. Il ritrovo è alle 14, la prima partenza fissata per le 16. Il percorso è completamente pianeggiante e rettilineo con un unica curva a "u" per tornare all'arrivo. Al termine della prima giornata, alle vincitrici saranno assegnate le maglie di leader della Due Giorni che indosseranno domani. La migliore Juniores indosserà la maglia verde di Cassa di Risparmio di Fossano, la migliore Élite la maglia gialla di AR3.

Domani, domenica 13 settembre è in programma la gara su strada, il settimo Trofeo Latterie Inalpi per donne Open. Anche in questo caso il percorso è completamente pianeggiante ma ha un tratto particolarmente tecnico che potrebbe favorire l'azione di un gruppetto di fuggitive. La prova misura in totale 92 chilometri e si corre su un circuito da percorrere otto volte. Il ritrovo è alle 8 la partenza alle 10.