Tennis, Campionati Provinciali Open di Doppio: Testa\Gramaglia e Biodo\Matteodo sugli scudi a Cuneo

Nella mattinata di sabato 12 settembre si sono svolte, al Tennis Park di Cuneo, le finali di doppio maschile e femminile dei Campionati Provinciali Open.

In finale si sono sfidate la coppia testa di serie n. 3 (Enrici/Eggmann, già campioni provinciali nel 2018, che hanno sconfitto in semifinale la testa di serie n.2 Maturo/Becchis) e la coppia Testa/Gramaglia, che in semifinale hanno battuto Bono/Zanotti (forfait della coppia testa di serie n.1 Buratti/Trabucco ai quarti di finale).

Tra gli uomini successo della coppia Testa/Gramaglia, capaci di vincere il primo set 6-3 prima dell'infortunio patito da Eggmann e costato il ritiro nel secondo set (6-0).

Rispettato il pronostico nella finale di doppio Femminile: Campionesse Provinciali le giocatrici teste di serie n.1 Biodo/Matteodo, vittoriose contro la coppia Boschero/Marcolin.

I Campionati termineranno martedì 15 settembre con la finale del doppio misto (18,30), raggiunta dalla testa di serie n. 1 Biodo/Enrici e dalla coppia testa di serie n.2 Giordanengo/Becchis.

"Il Tennis Park di Cuneo organizza anche quest’anno la Scuola Tennis per ragazzi/e dal 2003 al 2016, con inizio il 28 settembre. Le iscrizioni sono già aperte e se ti iscrivi entro il 16 settembre, potrai iniziare i tuoi allenamenti già dal 21 settembre. Per informazioni contattare la segreteria allo 0171-602132"