Ad Alba modifiche alla viabilità in via Ravina, piazza Pertinace e via Vittorio Emanuele

Ad Alba attive alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Per montaggio di un ponteggio edile è istituita la chiusura temporanea al transito veicolare autorizzato di via Pertinace, nel tratto compreso tra via Ravina e piazza Pertinace, dalle ore 7.30 di lunedì 14 alle ore 17.00 di mercoledì 16 settembre 2020, con la presegnalazione e la successiva deviazione in via Bertero per residenti e autorizzati diretti in piazza Pertinace.

Sempre per il montaggio di un ponteggio edile è istituita anche la chiusura temporanea al transito veicolare autorizzato di via Ravina, nel tratto compreso tra via Pertinace e via Vittorio Emanuele, dalle ore 7.30 alle ore 17.00 nei giorni 17, 18 e 21 settembre con la deviazione in via Belli e via Vittorio Emanuele per residenti e autorizzati diretti in vicolo dell’Arco.