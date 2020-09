Beach Volley: grande successo per il torneo organizzato dalla Consulta Giovani di Fossano

La Consulta Giovani di Fossano è riuscita ad organizzare, tra le altre manifestazioni, un torneo di beach volley a prova di Covid.

Quattro serate all’insegna del divertimento, della passione e dello sport.

Giocatori amatoriali e giovani professionisti hanno lottato fino all’ultimo set per aggiudicarsi la vittoria e i ricchi premi messi in palio.

Grazie all’aiuto del Comune di Fossano e dei membri della consulta é stato completamente ristrutturato il campo da beach volley dentro il centro Cascina Sacerdote, che rimarrà ad uso della cittadinanza.

Si ringraziano gli sponsor Fruttero Sport e AnimaFestival per la collaborazione e per l’omaggio di due biglietti per il concerto di Elisa, che si terrà il 25 settembre in piazza Castello a Fossano.