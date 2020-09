Diano d’Alba, l’impegno sui giovani del candidato a sindaco Carlo Cane: "Il futuro dei nostri paesi dipende da loro"

"Riavvicinare i giovani all’amministrazione del paese e alle tante meritorie realtà sulle quali la nostra comunità oggi si regge". Questo uno dei primari obiettivi che la lista civica "Uniti per Diano d’Alba" e il suo candidato a sindaco Carlo Cane si sono dati nel proporsi alla guida del Municipio langarolo alle elezioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre.



"In questo particolare momento storico – spiega Carlo Cane – bisogna trovare le strade per interessare i giovani al volontariato e a un più diretto impegno civile nelle variegate forme in cui esso si esprime, in una realtà come la nostra: dalla Pro loco alla protezione civile, dalla parrocchia alla stessa pubblica amministrazione. E’ un punto che occorre avere presente sin d’ora, se vogliamo che nei prossimi anni non venga meno quel ricambio generazionale fondamentale per assicurare continuità a questo prezioso patrimonio di tutti".



"Incontrando in queste giornate di campagna elettorale molte persone – prosegue il 52enne candidato a sindaco – ho avuto la conferma di come, se opportunamente coinvolti, i nostri giovani siano interessati e capaci di proporre idee anche molto innovative. È però indispensabile investire tempo ed energie in questa azione, che darà effetti a medio e lungo termine per il futuro del territorio. Seminare oggi per raccogliere domani, sicuro che ne avremo un eccezionale contributo di idee e progettualità".



Interessanti indicazioni, in questa direzione, arrivano intanto dall’analisi dei dati relativi all’utilizzo dei canali social della lista "Uniti per Diano d’Alba".

"Buona parte dei concittadini che si interessano alle imminenti elezioni – spiega a proposito Carlo Cane – hanno una età anagrafica compresa tra i 30 e i 70 anni. Si tratta quindi di persone che in buona parte dei casi hanno già un lavoro stabile, una famiglia e interessi radicati. Un’Amministrazione che abbia a cuore il futuro del paese deve però saper guardare anche ai più giovani, a quella fascia di età nella quale si prendono le decisioni di maggior importanza per la propria vita, dagli studi, al lavoro e agli affetti. Per fare questo abbiamo e stiamo ricercando momenti di incontro nei quali ascoltare le loro idee, suggerimenti e necessità, per meglio inserirli e coinvolgerli nella costruzione di una comunità viva e coesa".



"Nel nostro modo di interpretare la proposta amministrativa, uno spazio particolare dovrà quindi essere riservato a questi nostri giovani volenterosi, che potranno applicarsi nel sociale e più in generale in ogni attività presente sul territorio. A partire dalla rivitalizzazione delle pro loco, per arrivare ai gruppi di lavoro che intendiamo costituire su specifiche tematiche. La fusione di esperienza e nuove idee darà certamente ottimi frutti, sia immediati che nel prosieguo della storia del nostro Paese".



"Sollecito pertanto – è l’invito del candidato – tutti i ragazzi e le ragazze di Diano a farsi avanti per giocare un ruolo importante nel prossimo mandato elettorale, qualsiasi sarà la futura Amministrazione del paese. Il nostro più grande sogno è quello di terminare un quinquennio di accompagnamento ai giovani, che porti un ricambio di donne e uomini pronti alla futura gestione del territorio. Ci siamo candidati ben sapendo che saremo amministratori pro tempore, al servizio della comunità tutta".





