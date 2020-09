Arriva da Reggio Emilia la vincitrice del contest fotografico "Portamilassù 2020"

Si è svolta nel Salone d'onore del Comune di Cuneo la premiazione del foto contest Portamilassù 2020, l’iniziativa è organizzata e ideata dalla famiglia per ricordare Luca Borgoni, giovane alpinista cuneese che perse la vita, a soli 22 anni, sul Cervino l’8 luglio 2017.

Vincitrice del concorso arriva da Reggio Emilia, @robertalucchesi. Lo scatto è stato scelto dalla giuria composta dal direttore di Targatocn.it Barbara Pasqua e dalla pagina Instagram @CuneoFrames. "Uno scatto che riassume perfettamente il "Portami Lassù" - è il commento della giuria -. Ci piace immaginare un nipotino che sussurra all'orecchio del nonno chiedendogli di accompagnarlo lassù sul Cervino nel Rifugio Infinito".

Gli altri classificati:

- secondo posto @pels_photo

- terzo posto @lucacerqui

- quarto posto @filiberto_comba

- quinto posto @simone.mondino

- sesto posto @rinaudobruno

Premiazione Facebook: @davide_ansa; @francis_1976; @ducaapple

Le foto dovevano essere postate su Instagram e accompagnate dall’hastag dedicato #portamilassù2020 e rappresentare paesaggi montani immortalati nei diversi momenti dell’anno e della giornata.

1133 gli scatti in gara, oltre 250.000 i likes stimati e tante le citazioni tratte dal libro omonimo (ED. MONDADORI) o i pensieri dedicati mentre si era su per i monti.

Il concorso è iniziato il 6 febbraio e si è concluso il 6 aprile giorno del compleanno di Luca. Erano previsti 30 finalisti, ma le immagini sono risultate così belle che Cristina Giordana, ideatrice ed organizzatrice, ha deciso di premiarne 10 in più.

I fotografi abitano in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Li si attende con emozione per trasformare un’amicizia virtuale in una conoscenza vera.