Bra, il gruppo civico spontaneo ‘Coloriamo la città’ colpisce ancora

Vi ricordate quelle panchine imbrattate ai giardini di Bra? Ecco, dimenticatele. Dall’alba di sabato 12 settembre, i volontari del gruppo civico ‘Coloriamo la città’ hanno preso in consegna diverse aree pubbliche di Bra, producendosi in opere di bonifica e pulizia.



Una chiamata alle armi che, in questo caso, ha riguardato guanti, ramazze, pennelli e vernici.



Dal post su Facebook del consigliere comunale braidese Bruna Sibille, la cronaca di una mattinata all’insegna del lavoro e dell’amicizia: “Sabato mattina, come prima iniziativa della Festa dell’Unità 2020, il circolo PD si è mobilitato, insieme a molti altri volontari (fra cui diversi del Comitato di Quartiere di Bandito e del Torino Club) per un’iniziativa di pulizia e abbellimento della città, nello spirito del gruppo Coloriamo la città, che ha contribuito con la propria capacità organizzativa mediante Sara Cravero. In tutto eravamo oltre 25, e ci siamo divisi in diversi gruppi”.



Una bella pagina di responsabilità civile nei confronti dell’ambiente, proprio nei giorni in cui papa Francesco ha ribadito l’importanza di impegnarsi per la custodia della Terra che abitiamo.



Ci è voluto un bel mix di olio di gomito ed entusiasmo per verniciare circa 15 panchine in quattro punti della frazione Bandito; pulire a fondo tutte le panchine di piazza Roma e piazza Carlo Alberto, verniciando in rosso quella dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne; verniciare scivolo e panchine dei giochi in via Crimea, mentre la scaletta di via Pascoli era già stata sistemata nei giorni scorsi dai cantonieri. Ma non finisce qui, anzi è solo l’inizio: verniciate circa 18 panchine in via Costituzione e via Sobrero, verniciate circa 15 panchine davanti alla chiesa della Croce, al Politeama, in via Cavour ed in via Verdi.



Questo il bilancio di un lavoro che nei giorni scorsi aveva già portato alla riverniciatura completa della Casetta degli Alpini sul viale Madonna dei Fiori oltre alla tinteggiatura con un blu vivace della cancellata e del muretto del Liceo Giolitti-Gandino di via Carando. Quest’ultimo intervento, fa sapere l’ex sindaco Bruna Sibille, ha guadagnato anche il plauso da parte della dirigente scolastica, Francesca Scarfì, proprio alla vigilia del primo suono della campanella.



“Un lavoro enorme, di cui ringraziamo tutti i volontari che, aldilà di qualsiasi appartenenza politica, hanno messo impegno per abbellire la propria città. A presto!”: così la Sibille ancora su Facebook. Metto ‘like’ e condivido.