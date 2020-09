Inaugurato a Fossano nuovo punto E.ON, società leader nel settore delle energie rinnovabili

Nel pomeriggio di sabato 12 settembre si è tenuta in via Roma 138 a Fossano l’inaugurazione del punto vendita E.ON. La società europea molto presente in Lombardia e Veneto, leader nel settore delle energie rinnovabili e con più di 220mila clienti, punta su Fossano come primo punto vendita del sud Piemonte.



Il responsabile residenziale e condomini centro-nord Salvatore Sapori così commenta l’inaugurazione: “Voglio dare un’alternativa a tutti i fossanesi. Stiamo preparando un prodotto sull’eco-bonus, opzioni per i privati, caldaie e condizionatori, ma siamo pronti a tutte le soluzioni per l’efficientamento energetico”.



Tra i vantaggi del brand la possibilità di rivolgersi direttamente ad uno lo sportello per qualsiasi richiesta e il costo di distribuzione. Gli orari di apertura del negozio sono: al mattino dalle 8.20 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 da lunedì a venerdì e il sabato dalle 9 alle 12.