Scopri cosa puoi fare questa domenica di settembre in Granda

Eventi, concerti e spettacoli, per salvaguardare la nostra salute e quella degli organizzatori, sono regolati secondo le norme e le Linee guida della Regione Piemonte in vigore per prevenire il contagio da coronavirus. Per alcune iniziative è necessaria la prenotazione.

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma, consulta le pagine Facebook o i siti degli organizzatori. Altri suggerimenti per trascorrere il tuo tempo libero li trovi sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it .

Concerti, spettacoli e manifestazioni

Riparte il Binario Festival alla Birrovia di Cuneo (piazzale Vecchia Stazione 4), giunto alla terza edizione con una formula consolidata che va dalla musica dal vivo alla “stand up comedy”. Posti distanziati, mascherine e tanti spettacoli. L'evento è promosso dall'Associazione Aria di Note nell'ambito del progetto Musicarte in Granda. Appuntamento oggi, domenica 13 dalle 18 con musiche d'autore: arrangiamenti di melodie di matrice folk internazionale per violino, organetto, chitarra e contrabbasso e alle 21.30 con Chiara Rosso & The First Lesson Project. Info e programma: www.facebook.com/BirroviaCuneo

Sempre a Cuneo continua la rassegna di concerti, laboratori, spettacoli del progetto di Zoé in Città, lo spazio culturale che anima la città di Cuneo da inizio agosto attraverso iniziative artistiche rivolte a tutte le fasce d’età sotto il grande tendone da circo al Parco della Gioventù, vicino al parcheggio delle piscine lato Casa del Fiume. Oggi, domenica 13 settembre, alle 17, andrà in scena lo spettacolo forum di Teatro dell’Oppresso. Si ricorda che tutti i giorni c’è la possibilità di mangiare cena al tendone con il menù della Birrovia, con prenotazione entro le 19.30. Scopri di più su: www.zoeincitta.it

Oggi, domenica 13 settembre alle 21.00, in Piazza Castello a Fossano, si terrà il concerto di fine estate con la partecipazione della Filarmonica Arrigo Boito diretta dal maestro Alessio Mollo. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria online.

Info: www.facebook.com/ArrigoBoitoFossano o info@arrigoboitofossano.it.

A Bene Vagienna, per le Ferie di Augusto, oggi, domenica 13 settembre, alle 17 presso il sito archeologico è in programma l’ultimo spettacolo della rassegna. L’edizione del 2020 di “Ferie di Augusto” festival di cultura classica organizzato dall’associazione Piemonte danza musica teatro a Bene Vagienna, si conclude con l’appuntamento “Germana Erba’s talent”, del liceo Erba di Torino che propone il “Galà di musica, danza e teatro”.

Info: www.feriediaugusto.it

Bacco & Orfeo, la rassegna di Alba music festival che associa la classica ai vini dell’Albese per sei domeniche, è ad Alba e Bra fino al 4 ottobre. Il calendario prevede un concerto alla mattina, ore 11, in San Giuseppe ad Alba e alle 16.30 nel coro della chiesa di Santa Chiara a Bra. I concerti, introdotti da Dino Bosco, durano circa 50 minuti; al termine si tiene una degustazione di vini e prodotti del territorio. Oggi, domenica 13 settembre alle 11 in San Giuseppe ad Alba la rassegna presenta un programma intitolato Capolavori: un recital pianistico di Caterina Arzani tra Liszt, Beethoven e Chopin. Alle 16.30, in Santa Chiara a Bra, si prosegue con il trio Pierre Louÿs, Igor Riva violino, Andrea Cavuoto violoncello, Lorena Portalupi pianoforte, nell’esecuzione della celebre opera di Beethoven per pianoforte, violino e violoncello detta L’Arciduca, in quanto dedicata a Rodolfo d’Austria.

Info: www.albamusicfestival.com

A Bergolo, per I suoni della pietra, oggi, domenica 13, alle 16.45, si esibirà Mousikè, quintetto di ottoni formato da Adamo Carrara, Giacomo Bernardi, Damiano Servalli, Roberto Maffeis e Rocco Guerini. Il repertorio comprende brani da camera, classici e moderni.

A Sanfront, nella borgata museo Balma Boves, oggi pomeriggio, domenica 13 settembre, spazio alla musica con “Musica Mundi”, a partire dalle ore 16.30. “Musica Mundi” è un duo musicale nato nell’autunno 2019 dall’incontro tra Siro Giri, affermato chitarrista concertista, e Serena Moine, organista e cantante, attiva in ambito sacro e liturgico. L’evento è gratuito e compreso nel biglietto di accesso al sito di Balma Boves. Consigliata la prenotazione.

Info: www.facebook.com/vesulus

Attività all’aria aperta ed escursioni

Oggi, domenica 13 settembre, dalle 14 alle 18, il Castello del Roccolo di Busca ha in programma due aperture straordinarie con escursioni nel parco guidate dagli accompagnatori naturalistici di EmotionAlp. Nel rispetto delle regole anti Covid-19, le escursioni partiranno ogni ora (14, 15, 16, 17) e saranno riservate a gruppi di massimo 15 partecipanti. Per partecipare è richiesta la prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente telefonando al 349 5094696 o scrivendo a info@personepatrimoniodimpresa.it. Il biglietto di ingresso è unico e costa 8 euro. Info: www.facebook.com/castellodelroccolo

L'Associazione Vivere Cervasca propone, per il pomeriggio di oggi, domenica 13

settembre, una passeggiata nelle campagne di San Defendente di Cervasca, "tra natura, coltivazioni, storia, devozioni". L'appuntamento è fissato nei pressi della chiesa di San Defendente, con partenza del primo gruppo, composto da 15 persone, nel rispetto delle normative anti-Covid, alle 14,30.

I successivi gruppi partiranno scaglionati, a distanza di 20 minuti circa uno dall'altro.

Il percorso prevede la visita nella chiesa parrocchiale che conserva importanti

tele antiche, la Via del Sale, il mulino della Rivetta, le cascine del '700, piloni, frutteti e serre, l'affascinante giardino di Monfalcone e tanti altri siti interessanti.

La prenotazione, libera a tutti, è obbligatoria. Info: www.viverecervasca.it

Cosa fare con i bambini

A Barolo oggi, domenica 13 settembre, ci sarà un nuovo appuntamento con il WiMu delle famiglie, iniziativa dedicata ai più piccoli per scoprire gli allestimenti dell’avveniristico museo accompagnati da mamma e papà attraverso un gioco divertente e in totale sicurezza, nel rispetto di tutte le normative anti contagio. Per il Gioco-Family, così come per tutti gli ingressi al Museo, gli accessi sono contingentati e scaglionati ogni 15 minuti. Per tutte le visite e attività all’interno del WiMu è obbligatorio l’uso della mascherina (eccetto i minori di sei anni). Per informazioni sulle disposizioni di sicurezza: www.wimubarolo.it

Continua anche oggi, domenica 13 settembre “Museo in festa” a Cherasco, manifestazione organizzata dal Museo della Magia con il seguente programma: alle 9,30 apertura del Museo. Dalle 15 animazione di artisti di strada e prestigiatori nelle vie del centro. Alle 17 all’arco del Belvedere grande spettacolo di magia e arte varia. Ingresso con offerta e su prenotazione. Info: www.museodellamagia.it

Oggi al Forte di Vinadio è in programma “FortementeEco”, appuntamento di animazione a tema Eco-Friendly per sensibilizzare le famiglie al rispetto dell’ambiente in occasione di visite didattiche a loro dedicate. Alle 14.30 ci sarà il laboratorio “La lettera perduta”

Grazie all’app Kurubik, bambini e ragazzi potranno trasformare lo smartphone in un prezioso strumento guida e intraprendere una divertente e appassionante missione di salvataggio. Siete pronti? Esplorate il fossato del Forte e andate alla ricerca degli indizi nascosti!

Alle 16.00 è previsto il laboratorio eco-friendly “La marionetta”: animiamo i rifiuti con i colori, la colla e fili invisibili! Volpi, cani, gatti… gli animali prenderanno vita.

Info: www.fortedivinadio.com

Solidarietà

Oggi, domenica 13 settembre, a Entracque i volontari di Emergency del gruppo di Cuneo propongono la visita guidata gratuita alla mostra “Ultimi ghiacci: cambiamenti climatici nelle Alpi del Mediterraneo” presso il Centro informazioni Enel Green Power “Luigi Einaudi” (ore 9.30, 10.30 e 11.30). Prenotazione obbligatoria: 340-0588041.

Info: www.facebook.com/gruppo.emergencycuneo

A Verduno oggi, domenica 13 settembre è in programma la camminata non competitiva “Memorial Salvino Camera” con partenza dal Belvedere alle 14,30, attraverso un percorso ad anello della lunghezza di circa 7 chilometri (percorribile integralmente o a metà) dove si potranno ammirare le vigne di Barolo e Pelaverga. Al termine della camminata è previsto un rinfresco con la collaborazione della cantina “I Bre”. Tutte le attività si svolgeranno all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. La quota di partecipazione al “Memorial Salvino Camera” di 20 euro sarà devoluta a sostegno della Scuola infermieri dell’Ospedale di Wamba. Info: www.comune.verduno.cn.it

Iniziative culturali e arte

Oggi, domenica 13 settembre appuntamento alle ore 11.00 presso l’Abbazia di Staffarda, Revello, una tra le più antiche abbazie cistercensi.

Le guide dialogART accompagneranno gli ospiti in una speciale visita dell’Abbazia, raccontando la storia e gli aneddoti che caratterizzano il luogo: la spiritualità e la quiete del chiostro, l’asimmetria della chiesa, gli antichi dormitori, le trasformazioni strutturali e i molteplici usi degli spazi fatti nei secoli. Tra i banchi della vecchia scuola, le storie dei bambini di un tempo, delle maestre che qui hanno insegnato, del periodo delle grandi guerre, della vita contadina del borgo, della Staffarda di un tempo.

Saranno rispettate tutte le misure precauzionali contro il diffondersi del corona virus. Al momento della prenotazione le operatrici DialogArt saranno disponibili a fornire tutte le corrette informazioni a riguardo. Info e prenotazioni: tel. +39 0175 273 215

staffarda@libero.it - www.ordinemauriziano.it

Oggi, domenica 13 settembre riapre, dopo la chiusura dovuta alle norme anti covid, il Museo dell’Abbazia di San Dalmazzo di Pedona. L’apertura sarà limitata, in questa fase, alla domenica pomeriggio, con orario 15-18 e ultimo ingresso alle 17. Ad accogliere i visitatori ci saranno, come sempre, i volontari dell’associazione Pedo Dalmatia.

Info: www.facebook.com/Associazione-Culturale-Pedo-Dalmatia

Prosegue nel Roero il progetto intercomunale del “Sentiero dei Frescanti” che fa di nuovo tappa alla cappella di San Servasio, a Castellinaldo d’Alba, visitabile oggi, domenica 13 settembre, dalle 10 alle 19. L’ingresso alla storica struttura, recante al suo interno una spettacolare serie di pitture religiose, sarà libero per tutta la giornata: ci sarà anche l’introduzione alla visita a cura della coordinatrice del progetto, l’architetto Silvana Pellerino. Per maggiori informazioni, collegarsi al sito web www.sentierideifrescanti.it

A Murazzano oggi, domenica 13 settembre sarà possibile salire sulla torre per un aperitivo. Il costo è di 25 euro. Saranno organizzati quattro turni, con inizio alle ore 17. Data l’esiguità degli spazi, i posti sono limitati. Info: www.comune.murazzano.cn.it

La fondazione Torre di Corneliano riaprirà la torre che sovrasta il paese. Le aperture sono previste oggi, domenica 13 e il 27 settembre, dalle 15 alle 18. Le visite sono gratuite.

Info: www.facebook.com/TorreDiCornelianoDAlba

Oggi, domenica 13 settembre, il Santuario di Santa Lucia di Villanova Mondovì sarà aperto al pubblico per una visita guidata della struttura: per riscoprire le sue origini, la sua storia e le sue peculiarità artistiche. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di valorizzazione di un edificio di culto sorto tra il 1400 e il 1500 in seguito alla leggendaria apparizione di Santa Lucia ad una pastorella sordomuta. Sono state inoltre approntate della audio guide attivabili con lo smartphone tramite Qr-Code, riportato su un pannello illustrativo di presentazione del complesso collocato all’esterno, che permetteranno così di scoprire il Santuario anche in solitaria. Info: www.facebook.com/SantuarioSantaLuciaVillanova

A Diano d’Alba è stata inaugurata la mostra fotografica “Parlapà. Tesori d’alta Langa”, allestita. Le immagini dei paesi dell’unione montana Alta Langa (Arguello, Benevello, Bosia, Feisoglio, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Perletto, Priero, Saliceto e San Benedetto Belbo) si potranno apprezzare anche oggi, domenica 13 settembre, dalle 9 fino alle 13 e dalle 15 alle 19. Per l’occasione sarà possibile partecipare a visite guidate con due percorsi: il palazzo dei conti Rangone e il progetto Langa del Sole; i resti del castello, la chiesa parrocchiale di San Giovanni, palazzo Ruffino e la palazzina dei Sorì. La partenza avverrà dalla mostra Palarpà, per il distanziamento sociale i visitatori verranno suddivisi in gruppi di massimo dodici persone. Gli orari saranno: sabato alle ore 17 e alle 18; domenica alle ore 10, alle 11, alle 17 e l’ultimo alle 18. Info: www.comune.dianodalba.cn.it

Mercatini, sagre e castelli aperti

Arrivano a Cuneo le grandi occasioni de “Lo Sbarazzo”, l’evento organizzato da Confcommercio Cuneo e WeCuneo durante il quale numerosi negozi esporranno gli articoli migliori e grandi occasioni a prezzi mai visti.

Si terrà oggi, domenica 13 settembre durante l’intero arco della giornata con la merce in bella vista sulle bancarelle disposte lungo Via Roma, Corso Nizza Centro, Via Carlo Emanuele III, Corso Nizza Alta e Piazza Europa. Info: www.facebook.com/WeAreCuneo

Lo Sbaracco, ovvero i “saldi dei saldi”, con “i negozi che fanno fuori tutto”, si svolgerà a Fossano anche oggi, domenica 13 settembre. Un’occasione per approfittare degli sconti di fine stagione, in un anno in cui il commercio, così come tante attività economiche è stato segnato in modo negativo dalla pandemia e dal lungo periodo di chiusura di tante attività. Sabato e domenica non mancheranno le occasioni per fare qualche affare.

Info: www.facebook.com/Ascom.Fossano

A Castellar della prima edizione di “Una Valle di Sapori”, evento in programma nel borgo di Saluzzo per oggi, domenica 13 settembre.

Si potranno gustare la mela della valle Bronda, il vino Pelaverga e i vini delle Colline Saluzzesi assieme ai prodotti derivati dalla trasformazione dei ramassin (succhi, confetture e liquori).

Oltre ai prodotti della valle e quelli del Mercato della terra, ci saranno le eccellenze Slow Food, di cui fa parte il ramassin, gli spazi pic nic, i concerti, e i momenti di intrattenimento per grandi e piccini con i clown. Saluzzo e Castellar saranno collegate a piedi e in bus. Gli accompagnatori di Emotion Alps infatti saranno alla testa di un gruppo che con una passeggiata arriverà al piccolo borgo, mentre per tutto il giorno Bus Company garantirà un servizio navetta gratuito per il pubblico. Info: https://fondazionebertoni.it/

A Sommariva del Bosco, questo fine settimana si svolge la manifestazione Amel Amel.

Oggi, domenica 13 settembre alle ore 20 si terrà il convegno a tema presso il teatro Bongioanni, seguito da una serata musicale. L'ingresso è libero. Per informazioni si può consultare la pagina facebook del Comune di Sommariva del Bosco.

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che raccoglie nel suo circuito un patrimonio formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici diffuso su tutto il territorio piemontese. Oggi, 13 settembre sono tanti i beni che apriranno le porte ai visitatori per una domenica all’insegna di arte e cultura.

Per chi vuole visitare una mostra in un meraviglioso contesto architettonico e storico al Filatoio di Caraglio prosegue “Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” a cura di Domenico De Gaetano.

Visite guidate gratuite del paese ogni domenica, con orario 15.00-18.00 al Borgo e al Castello di Niella Tanaro, quest’ultimo visibile solo dall'esterno per restauri.

Aperti anche la Torre di Barbaresco, il Castello di Monticello d’Alba con visita libera al parco e guidata nel castello. Visitabili questa domenica anche il Museo Civico Antonino Olmo e la Gipsoteca Davide Calandra a Savigliano, il Palazzo Salmatoris a Cherasco, il Castello Reale di Govone, il Castello della Manta, il Castello di Monasterolo di Savigliano, il Forte Albertino di Vinadio e il Roccolo di Busca.

Info e modalità per la visita: www.castelliaperti.it