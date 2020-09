Un successo il primo “Leggo e cammino” di Caramagna Piemonte

Grande successo per il primo incontro di “Leggo e cammino”, dedicato ai bambini della scuola primaria.



L’incontro è partito dalla biblioteca, dove la presidente Daniela Oddenino ha presentato il progetto, che vuole coniugare l’invito alla lettura con la corretta abitudine del movimento e di una sana alimentazione.



Silvia Carena, operatrice e guida turistica, ha illustrato invece il suo desiderio di organizzare incontri per i bambini di questa fascia di età con laboratori di manipolazione, pittura, ecc..



Prima tappa del percorso sono stati i giardinetti di Piazza Castello, di fronte ai nuovi giochi appena inaugurati; Silvia ha preso spunto dal libro di Luis Sepulveda “Storia di un gatto e di un topo che diventò suo amico” per sensibilizzare i piccoli uditori sui temi della amicizia, del rispetto del diverso, fino a temi più personali come la paura.

Quindi si è ripartiti alla volta dei recinto degli asinelli di via Baldovino, dove si è proseguito con il racconto, incentrandosi questa volta sui sogni di ciascuno, sui desideri da realizzare.



Dopo la merenda, ripartenza verso la biblioteca con sosta nei giardini di San Rocco, dove si è concluso il racconto della storia del gatto e del topo, magnificamente descritto dalle parole poetiche di Sepulveda.



Al ritorno in biblioteca sono state consegnate a ciascun bambino partecipante le borracce realizzate con il contributo della Banca Cooperativa di Cherasco, che ha sostenuto il progetto realizzato dalla Associazione CaraBiblioteca. I volontari ringraziano sentitamente l’attenzione della sezione Marketing della banca, che ancora una volta ha preso a cuore i loro progetti.



Il prossimo appuntamento di “Leggo e Cammino” sarà verso metà ottobre, quando, in occasione della presentazione della traduzione degli storici Statuti del Comune di Caramagna Piemonte, verrà organizzato il tour dei monumenti storici di Caramagna.